Roberto Leal se deshace en elogios hablando de María del Monte

MADRID, 22 (CHANCE)

El robo en casa de María del Monte lo teníamos olvidado hasta hace dos fines de semana cuando nos enterábamos de la detención de Antonio Tejado, su sobrino, como presunto autor intelectual del asalto... lo que ponía en primera línea de actualidad a la artista y a su mujer, Inmaculada Casal, víctimas de aquel terrorífico suceso.

Son muchos los rostros conocidos que han aprovechado las cámaras para mandarles todo el apoyo a la pareja tras el delicado momento que están viviendo... en esta ocasión, hemos podido hablar con Roberto Leal y lo cierto es que ha querido ser muy respetuoso con el tema.

"Eso solamente lo sabe ella, yo realmente estoy bastante desconectado del tema, tengo poca opinión al respecto, pero entiendo que al igual que ella voy a ser súper respetuoso con el tema" aseguraba el presentador de 'Pasapalabra', que añadía: "Los jueces dirán y ella será la primera que tenga que decir algo, no nosotros que no sabemos lo que ha pasado".

A pesar de todo, Roberto sí que nos reconocía que "a María Del Monte le como la cara, para mí es una andaluza de los pies a la cabeza, representante de nuestra bandera y hace poquito coincidí con ella en unos premios en Sevilla, en el parlamento y fue muy bonito el mensaje que lanzó, me parece una mujer muy valiente, yo la quiero mucho", dejando claro su relación con ella.

Por otro lado, le preguntamos por Ilia Topuria, del que solo tiene buenas palabras y del que se declara fan absoluto: "Imagínate, como un 'Topurier' más, me cogió de viaje, he estado cuatro días en Francia, en parís, me puse el despertador como buen aficionado y lo vi en directo. Muy bien, me gustó mucho porque cumplió lo que dijo y es de admirar que una persona tenga tanta seguridad en sí mismo y sea capaz de llevar en volandas a un país entero. De pronto han salido muchos nuevos aficionados y los que ya lo seguíamos de antes nos reafirmamos, ojalá verlo pronto en España".

Sobre si ha tenido la oportunidad de verlo alguna vez en persona, nos explicaba que "no, personalmente no, cada vez que ha peleado ha sido fuera, podría haber tenido la oportunidad cuando estuvo en 'El Hormiguero' por la relación que tengo con mis compañeros de allí, pero no cuadró" y nos aseguraba que "no me importaría coincidir, me parece un ser humano increíble y sobre todo un deportista de élite al que hay que admirar y respetar muchísimo".