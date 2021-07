Roberto Leal, sin planes de ampliar la familia por el momento

MADRID, 9 (CHANCE)

Roberto Leal atraviesa por uno de los momentos más dulces de su vida en todos los aspectos. Y es que su éxito al frente de 'Pasapalabra' y 'El Desafío', se une la reciente llegada de su segundo hijo, Leo, que nació el pasado mes de febrero para completar una preciosa familia de cinco con su pareja Sara Rubio, su hija mayor, Lola, de casi 4 años, y su perrita Pepa que, por el momento, no se plantean aumentar, cerrando la puerta a la posibilidad de tener un nuevo bebé.

Hemos entrevistado al presentador en el aniversario de 'La Gula del Norte' y, además de confesar la emoción que sintió al entregar a Pablo Díaz el millonario premio de 'Pasapalabra' nos ha desvelado cómo son en las distancias cortas los concursantes más populares de 'El Desafío', como Jesulín de Ubrique, María Pombo, Omar Montes o Norma Duval.

- CHANCE: Buenas tardes Roberto, eres de buen comer.

- ROBERTO: Sí, soy de comer bien en verano, parece que llega con los deberes hechos al verano y te descuidas, se puede comer muy sano y muy bien en verano, soy fan de que el gazpacho esté en nuestras vidas todo el año. Estoy bebiendo gazpacho y salmorejo por encima de mis posibilidades.

- CH: Qué haces para cuidarte te vemos muy bien.

- ROBERTO: No me paso, hago deporte, me cuido, va con mi personalidad, si no hiciera deporte me subo por las paredes, pero controlo mucho lo que como, hay veces que me paso y vivo la vida como cualquier otro. Siempre que puedo saco un hueco y hago deporte, no estoy entrenando como para ser un gladiador, pero combinando la alimentación y el entrenamiento es especial para entrar en un traje.

- CH: Como fue entregar el pedazo de premio de Pasapalabra.

- ROBERTO: Fue muy emocionante, llevaba mucho tiempo soñando con cómo sería ese momento, no me lo imaginaba, fue tan rápido que cuando me quise dar cuenta ya estaba dándolo, tuve que parar casi tres segundos hasta decir se lo ha llevado. Fue muy emocionante, lo que vivimos en el plato fue una energía* cuando lo vi en casa tuve sensaciones más grandes que las que viví en el plató, el verme desde fuera, cómo te desmontas me volvió a emocionar. Me alegro mucho con él un chaval con 24 años con toda la vida por delante ahora para tomársela con más calma.

- CH: También estás con El Desafío.

- ROBERTO: Sí, la segunda temporada ha sido muy buena, trabajo súper a gusto. El casting es bestial, se han dejado la piel, han venido a jugar de verdad y creo que tienen esa ventaja que ya saben a lo que vienen. Ya vienen con los deberes hechos de casa y vienen a competir de verdad.

- CH: Te hemos visto en OT, al final pasas tanto tiempo con ellos que creas amistades. ¿te ha pasado con alguno?

- ROBERTO: Tengo buen rollo con todos, con El Monaguillo ya lo tenía, me ha sorprendido Jesulín, una bellísima persona, Norma Duval, para comérsela la elegancia, María Pombo, que yo la seguía en redes, te hace ilusión conocerla, se crea una hermandad muy bonita. Omar Montes que yo sí que había coincidido con él en lo ves en planos diferentes. Se ve esa lealtad y compañerismo, pero cuando tiene que competir se la juegan de verdad. Hay personas con las que me unen menos cosas, pero ya están hablando de hacer alguna comida algún día.

- CH: Tienes vacaciones o con tu trabajo es complicado.

- ROBERTO: Somos cinco con mi chiguagua, ese viene con nosotros a todos sitios. Paz y tranquilidad, con mucho cuidado, precaución, yo solo me tuve que poner una dosis porque ya lo pasé en agosto del año pasado, tengo toda la familia vacunada y bueno, intentaremos tener la mayor de las precauciones y evidentemente no lo hacía antes no lo voy a hacer ahora. El mensaje es que hay que tener cuidado, esto no está superado y sobre todo por el bien común, si queremos tener un verano sin sobresaltos hay que hacer las cosas bien. En algunos puntos están subiendo los casos, espero que esto sea una señal de advertencia y lo cojamos como tal.

- CH: A quién se parece el pequeño.

- ROBERTO: Yo le pregunto a uno y me dice a mí, yo creo que a mí no se parece, a la madre* tampoco lo sé. Es muy guapo entonces se tiene que parecer a la madre. Es muy bueno, es muy tranquilito de momento, tiene cuatro meses así que cuando tenga 40 años pregúntame otra vez. De momento se porta muy bien, es un bebé, pero duerme mucho. Es muy tranquilo y duerme bastante que solo que preocupa a todos los padres, estamos felices y ha encajado con la hermana perfectamente.

- CH: Lola es pequeña, ¿pero ella te dice que quiere más hermanos?

- ROBERTO: No, ella quería tener un hermano, a ella lo que le ha pasado es que la haces sin querer madurar más rápido de lo que le puede corresponder. Ella es todavía muy pequeña, pero lo lleva muy bien, el hermano se ríe con todo ahora, esta graciosísimo y la hermana le hace tonterías. Se llevan bien, no ha tenido eso de los celos, ella desde que empezó a hablar y veía amigos con niños ella quería hermanitos.

- CH: ¿Cómo os organizáis?

- ROBERTO: Ella trabaja en casa y vamos conciliando. Buscamos la manera, el niño duerme bastante, Sara trabaja desde casa desde hace tiempo, afortunadamente lo podemos hacer bien. Depende de las energías de cada uno tiramos más el uno del otro, al final no hay otra manera. Uno más uno no son dos, eso me lo decía todo el mundo, la logística se multiplica por 5, parece que tienes un ejército de niños. Es un lío bonito al que nos hemos metido, felices.

- CH: Más niños.

- ROBERTO: No tenemos intención de nada, no lo pensamos, eso no se puede decir nunca, pero yo estoy muy feliz como estamos, ojalá nos quedemos así, tenemos la familia, una niña, un niño, un chihuahua, ya está. Simplemente para viajar siendo cinco es movidito, tengo amigos con cuatro hijos que me parecen súper héroes. No lo sé pero no me lo planteo, no pasa por mi cabeza ahora.

- CH: ¿Algún proyecto nuevo?

- ROBERTO: De momento nos quedamos así, tranquilos, lo que llegue por parte de la cadena bueno será pero en mi cabeza está parar, resetear y liberar cosas del disco duro.