Roberto Urbano amenaza con hablar de su noche polémica con Isa Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos que Isa Pantoja había estado 72 horas de fiesta y que había estado en actitud cariñosa con Roberto Urbano, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Era en el programa 'Sálvame Diario' donde conocíamos más datos: al parecer, la colaboradora habría acabado en el coche de este durante más de dos horas después de haber estado en tres discotecas diferentes.

Ante esto la pregunta era obvia: ¿le ha sido infiel a Asraf Beno? Isa lo ha negado por activa y por pasivo, y no solo eso, ya que ha asegurado que puede demostrar que no ha tenido nada con él... pero sin embargo, estas palabras no han hecho más que alterar a Roberto, quien ha hablado de nuevo con el programa y ha asegurado que como la colaboradora siga hablando él también lo va a hacer.

El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ni confirma ni desmiente que haya tenido algo con Isa, pero ha reaccionada enseguida cuando se ha enterado en directo que esta le grabó cuando él le llamó días más tarde de la polémica noche. Una información que ha contado Belén Esteban esta tarde al poder hablar con la protagonista esta mañana.

Isa se ha puesto en contacto con la de Paracuellos a lo largo del día de hoy y le ha enviado un mensaje muy revelador: "El lunes me empieza a oler raro la historia porque quiere hablar conmigo y yo grabo esa llamada. En esa llamada, insisto hablando del sábado para que diga todo lo que pasó. No solo del coche, sino de todo el sábado".

La hija de Isabel Pantoja tiene claro que "es él el que filtra todo, saben que he estado en el coche porque él lo filtra. Si realmente hay unas fotos en ese coche probaría más mi versión". De esta manera, la colaboradora refleja que no tiene miedo alguno en que Roberto hable de lo que supuestamente ha pasado entre ambos.

Segundos más tardes, era Jorge Javier quien informaba de que "el programa ha hablado con Roberto y, atención, porque de momento no confirma ni desmiente que haya sucedido nada" y... lo más fuerte, "ha dicho que si Isa Pi le sigue acusando de cosas extrañas él va a hablar de cosas muy fuertes".

Por su parte, el hermano de Asraf, que ha estado esta tarde en el plató de 'Sálvame' ha asegurado que "confío en ella cien por cien y que haya tenido antecedentes no tiene nada que ver". De esta manera, Isa de momento cuenta con el apoyo de Anuar, pero no sabemos qué pensará Asraf de esta polémica que se ha creado en España mientras él sigue disfrutando de la aventura en Honduras.