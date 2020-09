Roberto Verino, positivo pese a la crisis que vive el sector de la moda a causa del coronavirus

MADRID, 8 (CHANCE)

Roberto Verino ha presentado su nueva colección en MediaLab Prado, con una performance que alterna modelaje y la proyección de un documental para reivindicar la necesidad de una moda que que proteja los oficios y les ayude a entrar en el siglo XXI. El diseñador, pese al difícil momento del sector, se muestra positivo y optimista con el futuro de la industria de la moda en nuestro país.

- CHANCE: Roberto Verino, buenos días. Por fin empieza la moda.

- ROBERTO: Realmente la moda siempre ha estado ahí, otra cosa es que haya que exponerlo de forma distinta pero la situación requiere que seamos muy respetuosos con todo lo que tiene que ver con la salud, lo más importante es que aprendamos que esto que está pasando para que seamos más respetuosos con la naturaleza. Estamos en un momento donde todas debemos entender que las cosas mejor que más. Yo siempre he intentado proponer eso como idea, con menos dinero consigues hacer una grandísima inversión. La gente cree que el 'usar y tirar' es barato pero al sumar todo gastas mucho más dinero. De lo que se produce de 'usar y tirar' solamente un tercio se consume, el resto se destruye, es un despropósito. La moda de autor, dónde los oficios se tienen que poner al máximo de cuidado para que no se pierdan y donde nosotros pensamos en el consumidor, que tiene unas necesidades y hay que escucharlo.

- CH: Cuéntame cómo va a llegar el consumidor a vosotros, a través de las redes sociales, online.

- ROBERTO: Eso ha sido sin duda una de las grandes aportaciones, como ya estábamos trabajando online ha tenido un crecimiento exponencial. Es muy difícil que un punto de venta online pueda sustituir a 180 puntos, nosotros somos muy respetuosos con todos los procedimientos, las visitas a las tiendas son con cita previa, guardamos las distancias de seguridad, utilizando las prendas por primera vez, no se le ofrece a nadie una prenda que haya sido probada, enviándole incluso a su casa las propuestas y sobre todo teniendo claro que nosotros tenemos ya en online una oferta muy rica en donde el cliente la mira, le gusta, la compra, la recibe, la prueba y si no está contento la devuelve, nosotros le devolvemos el dinero. No tenemos otra ilusión que hacer felices a las personas para las que trabajamos, estoy enamorado de mi trabajo, pongo toda la pasión que puedo en ello, me hace sentirme muy feliz porque veo que hago felices a muchas personas.

- CH: En estos momentos de pandemia eso es muy importante.

- ROBERTO: La autoestima es fundamental, las personas tienen que estar convencidas de que hay que cuidarnos, claro que sí, pero también hay que vivir y vivir felices. Estar con la angustia de que nos vamos a morir mañana no merece la pena, hay que saber que lo vamos a vencer, lo vamos a vencer siendo cuidadosos, respetuosos y consecuentes. De aquí sacaremos muchas enseñanzas positivas porque la naturaleza también nos ha demostrado que nos castiga cuando nos pasamos y nos habíamos pasado tres pueblos. Esto nos va a exigir que empecemos a entender que tenemos la obligación de mirarnos hacia adentro y buscar cómo contribuir a que sea todo más sostenible, lo mejor para eso es consumir lo correcto, no consumir de más, ser felices consumiendo aquello que necesitas y que te hace sentir bien. La mayor energía que uno tiene cuando está bien con uno mismo es también una defensa ante la pandemia.

- CH: Imagino que apostareis por desfiles virtuales.

- ROBERTO: Hicimos un primer experimento con Madrid es moda, necesitamos ser creativos en todo lo que podamos hacerlo, en donde hemos hecho una primera puesta en escena con una performance para acercarnos más a los consumidores reales. Muchas veces los que le queda muy bien a unas modelos, es porque son especiales, increíblemente afortunados, el día a día de mucha gente es mucho más sencillo. El consumidor tiene que creer que tú le estas añadiendo valor a lo que él va a comprar, para eso te tienes que comprometer a que tu discurso sea cierto.

- CHANCE: Qué mensaje le enviarías a esas personas que niegan el Coronavirus, que piensan que es un engaño.

- ROBERTO: Desgraciadamente la enfermedad está ahí, es cierto que hay informaciones muy contradictorias, en muchos casos que no son ciertas o están hechas con mala intención pero lo que importa de verdad es que seamos consecuentes. Yo creo que es mucho más inteligente buscar entre todos sumar para evitar problemas que estar discutiendo lo que por otro lado tampoco es discutible. Hagamos caso a los expertos que en algunos casos hay expertos que de verdad nos están trasmitiendo que esto no es un invento chino. No creamos que esto es una fábula, que nos la han metido en vena, no. Cada 100 años se producen pandemias, la última fue la llamada Gripe Española, 100 años atrás la peste, desde la época de los romanos cada 100 años descubrimos que las personas se morían por no cuidar el planeta, por habernos pasado un poquito en el respeto hacia la naturaleza y las personas. Lo importante es sumar no restar e ir buscando el conflicto por el conflicto.