Robin Williams, muy recordado en el sexto aniversario de su muerte

MADRID, 11 (CHANCE)

Hoy 11 de agosto de 2020 se cumplen seis años de la muerte del actor Robin Williams. Un fecha que para todos los cinéfilos y espectadores de televisión supuso la desaparición de una leyenda.

El actor estadounidense Robin Williams consiguió llegar al corazón de todos por su simpatía, naturalidad y espontaneidad. Algo que supo trasladar de la vida real al set de rodaje. Sus personajes en películas como Jumanji, Hook - Captain Hook, Mrs Doubtfire El club de los poetas muertos y Patch Adams consiguieron reunir a muchas familias tanto en la sala de cine como frente a la televisión.

https://www.instagram.com/p/CDenFqUjh1Q/

Ecléctico y brillante, sus actucaciones Good Morning, Vietnam, The Fugitive Moment y The Legend of the Fisher Kingen lo catapultaron a varias nominaciones a los Oscar. La preciada estatuilla dorada llegó a su manos en 1998, tras el papel del psicólogo Sean McGuire en Will Hunting (El indomable Will Hunting) , una de las mejores películas dirigidas por Gus van Sant.

https://www.instagram.com/p/CDwCqtlJLwQ/

Los éxitos y logros profesionales se vieron enturbiados por las sombras de su vida personal. En varias ocasiones habló sobre sussus problemas y adicciones a las drogas, además estuvo presente en la trágica noche en la que su amigo John Belushi murió de una sobredosis, un suceso que le marcó.

El 11 de agosto de 2014 Robin Williams se quitó la vida ahorcándose con un cinturón abrochado a la puerta de su dormitorio en su casa de California. La autopsia dejó en claro que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad que desconocía padecer.

https://www.instagram.com/p/CDwCOtepktC/

Las redes sociales se han volcado con mensajes en su memoria y recuerdo a Robin Williams, el actor de la ciudad de los vientos, Chicago, quien ya ocupa un lugar muy especial en corazón de los amantes del séptimo arte.