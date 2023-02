Robles acusa al PP de hacer uso "partidista" de los militares y reprocha a Feijóo que no hable con ella directamente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al Partido Popular de querer hacer un uso "partidista" de las Fuerzas Armadas y ha reprochado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que no haya hablado con ella directamente de la visita que pretendía hacer al contingente español desplegado en Letonia.

"Desde la perspectiva de alguien que tiene un profundo sentido de Estado me resulta increíble y triste que el equipo que organiza la agenda al señor Feijoó, porque Feijóo no ha hablado conmigo, quiera hacer un uso partidista de las tropas que están en Letonia", ha censurado Robles en los pasillos del Congreso después de que el PP denunciara que Defensa había vetado una visita de su presidente a los militares desplegados en la frontera con Rusia.

La ministra ha subrayado que las tropas que forman parte de la misión de la OTAN en Letonia participan en una misión "muy arriesgada" y "hay que ser muy respetuoso" con el trabajo que realizan allí junto a contingentes de otros países de la Alianza Atlántica.

Por ello, ha lamentado que "quien organiza la agenda" a Feijóo quiera "utilizar el trabajo y el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas". "Sé que su equipo le debe estar preparando una agenda para las próximas elecciones", ha deslizado Robles repitiendo en varias ocasiones que el líder del PP no se ha puesto en contacto con ella. "Cuando el señor Feijóo hable conmigo ya me explicará las intenciones que tiene, que yo no las conozco", ha apuntado.

QUE VISITE UNA UNIDAD EN ESPAÑA

Además, le ha invitado a conocer cualquiera de las unidades militares que hay en España, que ha subrayado que no ha visitado desde que llegó a la dirección del PP. "Estoy segura de que el equipo que le organiza la agenda comprende que hay 120.000 militares en España y en el extranjero que pueden visitar sin hacer un uso partidista", ha reivindicado.

De hecho, ha rechazado la justificación de los 'populares' de que contaban con el visto bueno de la Alianza Atlántica para la visita a Letonia --"la OTAN como ente abstracto no sé a qué se refiere"-- y ha pedido a Feijóo que se "ocupe" de los militares "por lo menos" como lo hace ella: "Desde el orgullo, el trabajo, el reconocimiento y nunca impedir el trabajo".