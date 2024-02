Robles advierte en la víspera del aniversario de la invasión de Ucrania que si Putin gana la guerra vendrán otros países

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido en la víspera del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania que si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, gana la guerra, "vendrán otros países". Por ese motivo, ha hecho un llamamiento a seguir ayudando a los ucranianos porque hacerlo significa "apoyar nuestros valores".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la titular de Defensa ha expresado su preocupación porque España u otros países puedan "perder de vista" la importancia de lo que ocurre Ucrania, ya que en el inicio del tercer año de guerra el conflicto sigue siendo "absolutamente cruel" con "miles y miles de heridos y muchísimos muertos".

"Tenemos que seguir apoyando a Ucrania, porque apoyar a Ucrania no es solamente apoyar a ese país, sino apoyar nuestros valores. Saber precisamente que si nosotros no apoyamos a Ucrania, porque se dejara que Putin ganara esta batalla, después de Ucrania vendrían otros países", ha alertado la dirigente socialista, añadiendo que para el presidente ruso no es un problema "que mueran personas", incluidos soldados de su país.

Robles ha proseguido subrayando que apoyar a Ucrania "es apoyar valores, es apoyar democracia, es apoyar libertad, y es sobre todo apoyar seguridad", mientras que ha dicho que lo ocurrido con el opositor ruso Alexei Navalni es "espeluznante" e indica que "Putin no es una amenaza, es una realidad".

DESERTOR RUSO HALLADO EN ALICANTE

Preguntada sobre si se conocen más detalles de la muerte del ciudadano ruso hallado muerto en Villajoyosa (Alicante) la semana pasada y que medios de Ucrania dicen que se trata de un piloto ruso que desertó de la guerra, la ministra se ha limitado a decir que la investigación está subordinada a la autoridad judicial y ha pedido que se deje trabajar a la Guardia Civil.

"La información que yo pueda tener es la información que está siempre subordinada a lo que pueda decir la autoridad judicial", ha añadido, resaltando que "este es un proceso que, obviamente está judicializado" y que lo único que puede decir es que tiene información de los servicios de inteligencia y conoce de primera mano el peligro de lo que está ocurriendo en Ucrania.