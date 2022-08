Robles alerta: los servicios de inteligencia no descartan ataques rusos en cualquier parte de Ucrania y cortes de gas

Carga contra el PP por cuestionar el retraso en el envío de tanques y recuerda que España se ha ofrecido a entrenar en el uso de Leopard

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado este martes de que los servicios de inteligencia no descartan ataques rusos en cualquier parte de Ucrania dentro de una guerra "larga, muy difícil y muy cruel", incluyendo cortes del suministro de gas hacia Europa. Además, ha pedido al PP "máxima prudencia, discreción y no ser tan frívolo" al cuestionar el envío de tanques en ayuda a Kiev.

"Los servicios de inteligencia no descartan dentro de Ucrania que pueda ser víctima de cualquier atentado ruso, de cualquier ataque ruso, en cualquier lugar", ha señalado a preguntas de la prensa durante su visita al Ala 35 del Ejército del Aire, con base en Getafe, unidad que participa en el envío de material a Polonia en ayuda del Gobierno ucraniano.

Robles ha subrayado que, tras seis meses, la guerra en Ucrania ha "cambiado de escenario". "La amenaza de Rusia es permanente, los servicios de inteligencia de todos los países avisan de que los ataques de Putin pueden volver a Kiev y a otros terrenos", ha reconocido, añadiendo que por esta razón es "tan importante la solidaridad en apoyo a Ucrania".

"Vamos a pasar un invierno duro, por parte de Rusia se va a utilizar todo tipo de instrumentos, incluido el corte de gas", ha añadido Robles, que aprecia que se trata de una guerra propia del siglo XX, con similitudes con la Primera y Segunda Guerra Mundial. "Sin ninguna duda Putin va a utilizar los cortes de gas como un instrumento de guerra", ha reconocido.

Robles ha relacionado las críticas del PP por los retrasos en el envío de tanques a Ucrania con su "desconocimiento" y la falta de "un mínimo sentido de Estado en esta materia". El portavoz adjunto popular en el Senado, José Antonio Monago, ha registrado una batería de preguntas en la que muestra su preocupación por que España se convierta en el "hazmerreír internacional".

"La colaboración de España es absoluta, total", ha continuado Robles, apuntando que se refería tanto al plano humanitario como al envío de armamento, que ha relacionado a la actuación del conjunto de países de la OTAN.

De ahí que haya pedido al PP "prudencia, sentido de Estado y responsabilidad", así como "máxima prudencia, discreción y no ser tan frívolo a la hora de hacer consideraciones y a la hora de hacer preguntas" que, ha apuntado, deslizan una "falta de respeto al trabajo que realiza España y sus Fuerzas Armadas", que sí siguen trabajando "con absoluta dedicación".

La ministra de Defensa ha reiterado que España se ha ofrecido para entrenar en el uso de carros de combate Leopardos, a la vista de que los operativos en Ucrania están desfasados al no entrar en el estándar OTAN. "Aunque el PP no lo sepa", ha dicho, "Ucrania quiere comprar carros de combate nuevos y modernos, no solo a España sino a otros países".

Según ha recordado, desde España se ha ofrecido que el entrenamiento con estos carros de nueva generación se pueda llevar a cabo en Letonia, donde están desplegados, o desplazándose los militares ucranianos a la base española de Cerro Muriano.