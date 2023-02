Robles anima al PP a sumarse a la reforma del 'solo sí es sí', aunque asume que su labor nunca ha sido "constructiva"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha animado este jueves al Partido Popular a sumarse a la reforma de la ley del 'solo sí es sí', aunque ha lamentado que durante la legislatura los 'populares' "nunca han tenido una labor constructiva".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Robles ha apuntado que en una democracia parlamentaria todos los grupos "tienen que aportar" y trabajar en beneficio de los ciudadanos. "Cuanto más amplias las miras mucho mejor", ha dicho sobre la reforma de la ley.

Sin embargo, ha denunciado que el PP "sistemáticamente se ha opuesto" durante toda la legislatura a todo lo que ha propuesto el Gobierno. El ejemplo más claro, ha recordado, es la negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Espero que en lo que queda de legislatura esa labor constructiva se tenga y se deje de obstaculizar", ha pedido.

Robles ha evitado ahondar en las diferencias en el seno del Gobierno y ha subrayado que todos tienen que tener claro el objetivo último de trabajar en beneficio de los ciudadanos. "Tenemos la obligación todos de trabajar de común acuerdo pensando en los ciudadanos", ha sostenido sobre los enfrentamientos entre el PSOE y Unidas Podemos.

Con ello, no ha querido profundizar en los problemas de la ley --"no me gusta mirar al pasado porque no conduce a nada positivo, hay que mirar al futuro"-- y ha mostrado su esperanza en la tramitación parlamentaria de la reforma propuesta en el Congreso por el Grupo Socialista.

Todo ello, ha subrayado, con el objetivo último de proteger a las mujeres víctimas de agresiones sexuales para que se sientan "lo más protegidas y arropadas posible".