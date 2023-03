Robles confirma que España enviará los Leopard tras Semana Santa y niega que contribuyan a una escalada bélica

Asegura que nunca se desplegarán militares españoles en territorio ucraniano

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este miércoles que España enviará a Ucrania seis carros de combate 'Leopard' una vez pasada la Semana Santa y ha rechazado que la ayuda militar contribuya a una escalada bélica del conflicto, del que ha señalado como único responsable al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En una comparecencia ante el Pleno del Congreso, Robles ha confirmado que los seis primeros 'Leopard' han finalizado ya su reparación en la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y están ahora sometiéndose a pruebas de certificación en Córdoba. Una vez finalizada esta fase serán enviados a Ucrania durante la segunda semana del mes de abril.

Después serán reparados otros cuatro 'Leopard' 2A4 para sumarse al ejército ucraniano más adelante, tal y como se comprometió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Kiev hace un mes para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski.

El envío de estos vehículos, ha subrayado Robles, permitirá que los ucranianos puedan seguir defendiéndose de un ataque "absolutamente injusto". Es más, ha sostenido que sin la ayuda internacional Ucrania "ya habría sucumbido ante la agresión de Rusia".

"¿QUÉ PAZ QUEREMOS?"

En este contexto, la ministra de Defensa ha aludido varias veces a la necesidad de "prudencia" respecto a la ayuda militar a Ucrania para "no dar pistas al enemigo", pero ha reivindicado que en todo caso contribuye a su "legítima defensa" ante la agresión rusa.

"Resulta difícil de entender que se pueda decir que el envío de material contribuye a una ampliación de escalada bélica", ha sostenido rechazando los argumentos de los partidos que pidieron su comparecencia ante el Congreso, ERC, Bildu y BNG.

En este sentido, ha reivindicado la apuesta del Gobierno de España por la paz, pero ha preguntado "qué paz" se persigue. "¿Qué paz queremos?, ¿la paz de los muertos?, ¿la paz de las dictaduras sin derechos y libertades? --ha preguntado--. Nosotros no queremos esa paz, queremos la paz de verdad, la que permita la convivencia y respeto entre naciones".

Por ello, ha insistido, España se ha sumado a los países de la OTAN y la Unión Europea en la ayuda humanitaria y militar a Ucrania y seguirá haciéndolo en función de sus posibilidades. "Seguiremos haciendo todo lo posible, pero para conseguir la paz de verdad, no la paz que sojuzga y la paz que exige el rendimiento de una nación libre e independiente", ha insistido.

La ministra de Defensa también ha mostrado su deseo por el éxito de la vía diplomática, pero ha denunciado que Putin es el único responsable de que fracasa antes del inicio de la ofensiva militar y cree que ahora esa posibilidad está lejos.

"Es fundamental que no olvidemos que Putin es el único y exclusivo responsable de esta guerra", ha avisado mostrando a la vez su "reconocimiento y admiración" por el pueblo ucraniano por su resistencia a la "brutal agresión" que está sufriendo.

"A pesar de los esfuerzos hechos en las vías diplomáticas, Rusia mantuvo siempre una dudosa voluntad de diálogo que terminó con la invasión de Ucrania. Todos queríamos que la crisis se resolviera por vías diplomáticas y seguimos queriéndolo ahora, pero la guerra en curso no está en esa vía de diálogo", ha insistido.

"PROVOCACIÓN" DE RUSIA CON LAS ARMAS NUCLEARES

Además, ha subrayado que Rusia no es un agente cualquiera, sino un estado presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que posee armas nucleares. Y con ello ha condenado que Rusia se "permita el lujo" y la "provocación" de almacenar material nuclear en la frontera de otro país.

En cualquier caso, ha recordado que Ucrania no pertenece a la OTAN y por tanto no es posible la activación del artículo 5 del Tratado Atlántico que supondría la ayuda de los países aliados. "Por tanto, no hay ninguna posibilidad de enviar soldados españoles a territorio ucraniano --ha zanjado--. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas españolas va a combatir nunca en suelo ucraniano".

Sin embargo, ha insistido en defender la ayuda militar y ha recordado las "matanzas" y "violaciones del derecho internacional" en las que está incurriendo Putin. "La legítima defensa es un derecho reconocido por la Carta de Naciones Unidas", ha reivindicado elogiando la defensa ucraniana en vez de "plegarse" al agresor.

Además, ha recordado que desde hace un año España ha ampliado su presencia en las misiones de disuasión en el flanco este de la OTAN, aunque ha subrayado que siempre dentro de misiones ya existentes e informando periódicamente al Parlamento.