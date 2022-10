Robles critica la "equidistancia" de Lesmes y reivindica que el PP es el único culpable del bloqueo del CGPJ

"No hay que negociar nada, hay que cumplir las leyes", avisa a los 'populares'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este lunes la "equidistancia" de Carlos Lemes poniendo "en igualdad de condiciones" al PP y PSOE respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido que los 'populares' son los únicos culpables de que la renovación no sea posible.

"Es terrible lo que está viviendo este país desde el punto de vista constitucional", ha lamentado Robles en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, solo unas horas después de que Lesmes haya anunciado su dimisión como presidente del CGPJ.

Sin embargo, ha señalado como único culpable al PP, al que ha acusado de llevar cuatro años "boicoteando" la renovación y tomando "como rehén" al órgano de gobierno de los jueces.

"La decisión de Carlos Lesmes la respeto pero me parece que la equidistancia que él pone de relieve, poniendo en igualdad de condiciones a PP y a PSOE, no es aceptable", ha reconocido la ministra, que ha insistido en que el PP es quien está "incumpliendo la Constitución".

En este sentido, ha rechazado la condición que ponen los 'populares' de reformar el modelo de elección de los miembros del CGPJ y ha recordado que el propio PP, estando en La Moncloa, renovó el poder judicial con el actual sistema, siendo ella misma miembro del órgano. "¿No había entonces problema de independencia judicial?", ha preguntado.

Robles ha reivindicado que la voluntad del Gobierno de acordar una renovación es "clarísima" y por tanto "la responsabilidad es de quien es la responsabilidad", acusando al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de incluso "alardear" de este incumplimiento constitucional.

Es más, ha avisado de que los 'populares' no pueden "dar lecciones" de independencia judicial. "Hay una ley en vigor y las leyes hay que cumplirlas. No hay que negociar nada, hay que cumplir las leyes. La Constitución no se negocia, las leyes no se negocian, se cumplen", ha zanjado.