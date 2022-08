Robles critica al TS por el retraso en la sentencia: No se puede hablar de indulto sin argumento individualizado

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este miércoles sus críticas al Tribunal Supremo por el retraso en la sentencia de los ERE de Andalucía que ha condenado a prisión, entre otros, al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. "No podemos hablar de un indulto si todavía no conocemos la argumentación individualizada respecto a cada uno de los penados", ha señalado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Robles ha recordado su experiencia como magistrada para sostener que en casos de condenas por corrupción es habitual que el penado o su familia pida el indulto. "No es que sea razonable, es que se hace en el 100% de las veces", ha apuntado, añadiendo que así está previsto en la ley.

No obstante, ha pedido no adelantar acontecimientos y "dejar que la Justicia marque sus propios tiempos". "Todavía no tenemos la sentencia, el Tribunal Supremo no la ha dictado. Eso es algo que a mí me preocupa porque yo creo que no es comprensible que la sentencia no se haya dictado todavía", ha añadido.

Robles ha recordado que lo que se conoce es el adelanto del fallo para sostener que en lo relacionado a los ERE ahora mismo se habla de un "delito en abstracto" porque no se conoce la argumentación.

"Es difícil de entender que se esté tardando tanto en dictar esta sentencia por parte del Tribunal Supremo", ha sostenido, apuntando que ella se imagina que, una vez se dicte la sentencia, "luego irá al Tribunal Constitucional". "Vamos a dejar marcar los tiempos", ha reiterado.

INSUMISIÓN DEL PP POR EL CGPJ

Robles también ha reiterado sus críticas al PP por la "insumisión" que supone bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Espero que con el comienzo del curso judicial se termine", ha apuntado, criticando al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ya que entiende que ha incumplido su promesa de abril de proceder "inmediatamente a la renovación".

"No puede continuar ni un momento más esta insumisión al cumplimiento de la Constitución", ha argumentado tras aludir a su pasado como vocal del CGPJ. "No es buena imagen de España", ha terciado.