Robles desvela que Ucrania está interesada en comprar carros de combate "modernos" a España y otros países

España ha ofrecido a los militares ucranianos entrenar con carros de nueva generación en Letonia o desplazarse a la base de Cerro Muriano

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que Ucrania está interesada en comprar carros de combate tipo Leopard "modernos" a España y otros países ante la previsión de que la guerra por la invasión de Rusia será "larga, muy difícil y muy cruel".

A preguntas de la prensa por las recientes críticas del PP debido a los retrasos en el envío de tanques a Ucrania, la ministra de Defensa ha pedido "máxima prudencia, discreción y no ser tan frívolo". "Aunque el PP no lo sepa, Ucrania quiere comprar carros de combate nuevos y modernos, no solo a España sino a otros países", ha señalado.

"La colaboración de España es absoluta, total", ha indicado Robles durante su visita al Ala 35 del Ejército del Aire, con base en Getafe, unidad que participa en el envío de material a Polonia en ayuda del Gobierno ucraniano.

Robles ha pedido "un mínimo de sentido de Estado" al censurar la batería de preguntas registradas por el portavoz adjunto popular en el Senado, José Antonio Monago. El principal partido de la oposición ha mostrado su preocupación por que España se convierta en el "hazmerreír internacional" al no enviar a Ucrania los carros de combate anunciados en los primeros compases de guerra.

PIDE SENTIDO DE ESTADO

El pasado 2 de agosto, la propia Robles confirmó en una visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz que los diez Leopard --almacenados en instalaciones en Zaragoza desde hace años-- que se barajó ceder estaban en una situación "lamentable". Fuentes del Gobierno precisaron que el coste de cualquier reparación habría sido muy elevado, además de suponer un riesgo para los militares ucranianos.

Justificándolo en su mal estado de conservación, Defensa descartó la posibilidad de ceder a Ucrania los carros de combate Leopard, aunque sí abrieron la puerta a hacer llegar al Gobierno de Volodímir Zelenski una veintena de vehículos de transporte blindados TOA M-113 del Ejército de Tierra.

Este martes Robles ha relacionado las críticas del PP por los retrasos en el envío de tanques a Ucrania con su "desconocimiento" y la falta de "un mínimo sentido de Estado en esta materia". El portavoz adjunto popular en el Senado, José Antonio Monago, ha registrado una batería de preguntas en la que muestra su preocupación por que España se convierta en el "hazmerreír internacional".

"La colaboración de España es absoluta, total", ha continuado Robles, apuntando que se refería tanto al plano humanitario como al envío de armamento, que ha relacionado a la actuación del conjunto de países de la OTAN.

De ahí que haya pedido al PP "prudencia, sentido de Estado y responsabilidad", así como "máxima prudencia, discreción y no ser tan frívolo a la hora de hacer consideraciones y a la hora de hacer preguntas" que, ha apuntado, deslizan una "falta de respeto al trabajo que realiza España y sus Fuerzas Armadas", que sí siguen trabajando "con absoluta dedicación".

La ministra de Defensa ha reiterado este martes que España se ha ofrecido para entrenar en el uso de carros de combate, a la vista de que los operativos en Ucrania están desfasados al no entrar en el estándar OTAN. "Aunque el PP no lo sepa", ha dicho, "Ucrania quiere comprar carros de combate nuevos y modernos, no solo a España sino a otros países".

ESPAÑA OFRECE ENTRENAR EN EL USO DEL LEOPARD

La ministra de Defensa ha reiterado que España se ha ofrecido para entrenar al Ejército de Ucrania en el uso de este tipo de carros de combate, a la vista de que los operativos en este país están desfasados al no entrar en el estándar OTAN.

Según ha señalado, han ofrecido que el entrenamiento con estos carros de nueva generación se pueda llevar a cabo en Letonia, donde están desplegados los militares españoles, o desplazando a los militares ucranianos a la base española de Cerro Muriano.

En su visita al Ala 35, Robles ha apuntado que, tras seis meses de guerra, Rusia recrudecerá su ofensiva militar. "Los servicios de inteligencia no descartan dentro de Ucrania que pueda ser víctima de cualquier atentado ruso, de cualquier ataque ruso, en cualquier lugar", ha indicado.

Además, ha insistido en que la previsión es la de que Europa se enfrentará a un "invierno duro". "Por parte de Rusia se va a utilizar todo tipo de instrumentos, incluido el corte de gas", ha reconocido.