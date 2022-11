Robles ensalza Ceuta como "ejemplo de convivencia y diálogo"

Se reúne con los familiares del cabo Driss Amar, asesinado en un tiroteo el pasado mes de octubre

CEUTA, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado este jueves la ciudad autónoma de Ceuta como "ejemplo de convivencia y diálogo", a la vez que ha elogiado la labor de los 3.000 militares allí destinados.

Robles ha viajado este jueves a Ceuta para visitar varias unidades de la Comandancia General , el Grupo de Regulares 'Ceuta' no 54 y el Tercio 'Duque de Alba' 2o de la Legión, acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat.

En su mensaje a la guarnición, Robles ha elogiado a Ceuta como una "ciudad que representa la convivencia y el diálogo" y ha puesto en valor "esa unión permanente entre Ceuta y los hombres y mujeres" de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo, su "voluntad de servicio a España y su compromiso con una sociedad mejor y más justa es un orgullo para todos".

Además, ha aprovechado la visita para reunirse con familiares del cabo Driss Amar, asesinado en un tiroteo el pasado mes de octubre en una barriada de la ciudad. "Lo único que espero es que la justicia cumpla con su papel y quienes realizaron ese crimen cumpla la pena y condena que se les imponga", ha expresado.

"He podido emocionarme hoy en esa reunión con la familia del cabo Driss, que ha perdido un hijo pero se siente tan arropada por todos sus compañeros regulares y por todo el Ejército", ha reconocido.

La ministra también ha mantenido un encuentro "emotivo" con los familiares de la dama legionaria Nayra Solero, fallecida por enfermedad en octubre, y también con el cabo primero Roberto Hernández Peña, que sufrió un grave infarto haciendo ejercicio fuera de servicio, al que ha felicitado por "su satisfactoria recuperación".

UNA PLAZA MILITAR HISTÓRICA

El comandante general de Ceuta, general de división Marcos Llago, ha destacado el "poso histórico y medieval" de la ciudad, que ha destacado como "una plaza muy militar" con un "profundo sentimiento de españolidad y ejemplo de convivencia".

"La relación con las instituciones, y organismos privados y públicos de las Fuerzas Armadas es extraordinaria. En Ceuta el binomio ejército-sociedad del que siempre se habla no existe, aquí no hay diferencia, siempre estamos unidos y trabajando por el bien común", ha afirmado.

El JEME ha tomado la palabra para agradecer al presidente ceutí y toda la ciudadanía "el cariño y el apoyo que siempre muestran al Ejército de Tierra, que hace que no se pueda hablar de civiles y militares".

REGULARES Y LA LEGIÓN

Unos 3.000 militares están destinados en Ceuta. Además del Grupo de Regulares 54 y del Tercio 'Duque de Alba', cuenta con las siguientes unidades: el Regimiento de Caballería 'Montesa' no 3, Regimiento de Artillería Mixto no 30, Regimiento de Ingenieros no 7, Unidad Logística no 23 y el Batallón de Cuartel General de la Comandancia.

Todas ellas han participado en misiones de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano, Mali, Turquía, Irak