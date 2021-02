Robles evita rectificar sus palabras sobre la UME y el vertedero de Zaldibar, pero traslada su "apoyo" al Gobierno vasco

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este miércoles rectificar sus palabras sobre la conveniencia de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido hace un año en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, aunque ha trasladado su "apoyo y empatía" al Gobierno vasco.

"No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", dijo hace una semana Robles en la presentación de una revista. Estas palabras provocaron la protesta del Gobierno vasco y el PNV, que exigieron una inmediata rectificación.

Este miércoles, el diputado vasco Joseba Agirretxea ha vuelto a pedírselo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y Robles ha evitado tanto repetir sus declaraciones como hacer una rectificación.

"En este momento lo importante es la solidaridad, la empatía y el apoyo con quienes trabajan en el vertedero; sin ninguna duda con el Gobierno vasco, las administraciones vascas y sobre todo el cariño y apoyo a las familias de Alberto y de Joaquín", ha respondido la ministra aludiendo a los dos trabajadores fallecidos en el suceso.

