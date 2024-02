Robles precisa que es "habitual" y "normal" que la Armada participe en operaciones antidroga considerables

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha matizado este jueves que es "habitual" y "normal" que la Armada actúe en operaciones antidroga de magnitud considerable, precisando que a estas actuaciones no se les suele dar "publicidad".

Así lo ha hecho después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una 'narcolancha' en Barbate (Cádiz) y ante la petición que la Fiscalía Antidroga ha hecho a su departamento para que permita la colaboración de la Armada en los abordajes a narcos.

Ante los medios de comunicación a su llegada a la reunión con sus homólogos de la OTAN en Bruselas, Robles ha señalado que la colaboración de la Armada es "normal" y se lleva a cabo "hace ya tiempo" en "muchas" operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional.

No obstante, Robles no ha querido entrar en detalles porque a estas actuaciones "no se les puede dar publicidad", aunque ha hecho hincapié en que es "habitual" que la Audiencia Nacional "pida ayuda" a la Armada "cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes". "La Armada siempre actúa, por tanto entra dentro de la normalidad que ya se está realizando", ha zanjado.