Robles se remite a la unidad para el envío de Leopard a Ucrania y responde a Podemos que todo es material defensivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes en que España decidirá sobre el envío de carros de combate 'Leopard' a Ucrania en coordinación con el resto de países aliados y ha respondido a Podemos que todo el material militar aportado sirve para garantizar la "legítima defensa" frente a la ofensiva rusa.

Tras una visita a la Unidad Militar de Emergencias (UME), Robles ha abogado por la "discreción" respecto a los envíos de armamento y ha reivindicado que "la prioridad" es la unidad en el apoyo a Ucrania. "No es necesario un debate público ni enfrentamientos entre los aliados", ha pedido en pleno debate entre Polonia y Alemania para el envío de los carros de combate.

En el caso de España, ha asegurado que la posición es "clara" en defensa de la "unidad" entre los aliados, la "discreción" y el apoyo a Ucrania en función tanto de sus necesidades como de las disponibilidades.

En este sentido, ha evitado aclarar si ella es partidaria o no de este envío --"se trata de razones tácticas y estrategias militares que no me corresponde a mi analizar"-- y ha recordado que desde el 24 de febrero del pasado año, cuando Rusia inició su ofensiva militar sobre Ucrania, España está aportando material militar. Y ha adelantado que así seguirá haciendo.

"OBJETIVO: SALVAR VIDAS"

Eso sí, ha enfatizado en que se trata de material que tiene una finalidad "defensiva" y sirve para que Ucrania siga ejerciendo "su legítima defensa" y pueda ayudar a salvar vidas.

"Lo único que me preocupa en este momento es que Putin está atacando cruelmente a Ucrania, la situación de la población civil es dramática y el material enviado por España tiene una finalidad defensiva", ha respondido evitando valorar un posible conflicto interno en el Gobierno después de que Podemos se haya opuesto al envío de los 'Leopard'.

Además, la ministra ha revelado que Ucrania no ha pedido a España la formación en el manejo de estos carros de combate, que las Fuerzas Armadas tienen desplegados en Letonia dentro de la misión de la OTAN de disuasión, y de momento los militares ucranianos están recibiendo en España formación militar genérica y también específica en el uso de los lanzadores de misiles Hawk o el sistema de defensa antiaérea Aspide.