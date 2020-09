Robles respalda a Illa y asegura que el Gobierno no utiliza el virus "como elemento de confrontación política"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este viernes su respaldo a las actuaciones del titular de Sanidad, Salvador Illa, y ha garantizado que el Gobierno "tiene claro" que el coronavirus no debe utilizarse "como elemento de confrontación política".

Robles se encontraba participando en la inauguración 'online' del curso de enseñanza militar cuando han tenido lugar las ruedas de prensa simultáneas del ministro de Sanidad por una parte y del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, por otro.

"Estaba aquí dentro y no me he enterado", ha reconocido después sobre las diferencias entre ambas administraciones respecto a las medidas a adoptar para frenar la expansión del virus. Sin embargo, sí que ha defendido el "rigor" con el que trabaja el ministro de Sanidad y ha asegurado que asume todas las propuestas que este puede hacer. "He vivido muy de cerca con él la pandemia y si hace una propuesta será porque lo ha estudiado", ha defendido Robles.

Además, ha confirmado que formalmente el Ministerio de Defensa no ha recibido ningna petición de ayuda de las Fuerzas Armadas por parte de la Comunidad de Madrid, al margen de los 150 rastreadores militares que solicitó y parte de los cuales están ya trabajando.

CRÍTICAS POR ASUMIR EL MANDO ÚNICO

La ministra de Defensa ha aprovechado para recordar que cuando el Gobierno decretó el estado de alarma recibió muchas críticas por parte de responsables políticos y de comunidades autónomas por asumir el mando único para la gestión de la pandemia.

"Ahora cada uno dentro de los ámbitos de su competencia tiene que asumir sus responsabilidades", ha emplazado asegurando que "siempre" contarán para ello con "la colaboración" del Ejecutivo. Y ha puesto precisamente como ejemplo los 2.000 rastreadores militares puestos a disposición de las autonomías.