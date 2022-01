Robles responde a Belarra, tras criticar "aspavientos belicistas" con Ucrania, que las FFAA "dan su vida por la paz"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido este miércoles a la líder de Podemos y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, que las Fuerza Armadas "dan su vida por la paz" y ha asegurado que la ciudadanía pide a su Gobierno que trabajen y hablen "poco".

Así se ha pronunciado Robles en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que Belarra asegurara que el Ejecutivo tiene claro que el "rumbo" en la crisis de Ucrania es la diplomacia y el diálogo, "más allá de aspavientos belicistas" que se produjeron la semana pasada.

"Es el rumbo que compartimos y además creo que el único que puede esperar la ciudadanía de un Gobierno progresista en el país del no a la guerra", ha desgranado Belarra para subrayar que se siente "orgullosa" de ese "espíritu" con el que "han caminado siempre".

"Si a los aspavientos alguien se refiere al trabajo que hacen los militares en La Palma...", ha planteado la titular de Defensa, que ha explicado que no se da por aludida y que tiene "una costumbre", que es hacer su trabajo "lo mejor posible", "hablar poco y sólo" de lo que sabe. "No hablo de lo que no sé. Suelo tratar a la gente con mucho respeto y tolerancia", ha defendido.

"Cuando uno está en un gobierno, creo que lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos, hablemos poco, hablemos de lo que sepamos, y transmitamos mensajes de respeto", ha reiterado Robles, a la par que ha manifestado su orgullo por pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez y estar al frente de un Ministerio en el que las Fuerzas Armadas "dan su vida por la paz, vacunan y salvan a gente en Afganistán".

Así, la ministra ha asegurado que tiene en cuenta las acciones del Ejecutivo y no "las opiniones personales. "No tengo tiempo para perderlo en otras opiniones", ha zanjado Robles, al tiempo que ha recordado la labor de los militares a favor de la paz o en los "momentos más difíciles", como en la pandemia con las residencias de la tercera edad o los fallecidos.