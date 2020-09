Robles responde a Iglesias: "El presidente no es uno igual entre nosotros, no le podemos exigir cuentas"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que los miembros del Consejo de Ministros no pueden exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que rinda "cuentas" de asuntos que son de su competencia.

"Todos tenemos que entender que el presidente no es uno igual entre nosotros", ha defendido Robles en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que Iglesias revelase este martes una discusión con Sánchez a cuenta de la salida del Rey emérito de España.

En concreto, el vicepresidente reveló que el jefe del Ejecutivo se "disculpó" con él por no haberle informado de las intenciones de Juan Carlos I de marcharse fuera de España. "Hay algo evidente: no está obligado a dar cuenta más que cuando él quiere a los ministros y a los vicepresidentes de competencias exclusivas suyas", le ha contestado Robles.

En esta línea, la titular de Defensa ha recordado que la Ley de Gobierno estipula que es el presidente del Gobierno el que coordina la acción del Ejecutivo. "La ley dice que el presidente es el presidente por encima del vicepresidente", ha insistido.

En sus declaraciones de este martes, el propio Iglesias también mostró su malestar por el hecho de que su formación desconociese la posible fusión entre Bankia y Caixabank. "Pero por una cuestión de lealtad, si me molesta se lo digo en privado. Y lo mismo para el resto de ministros", añadió.

En este contexto, el vicepresidente dejó claro que "por su parte" no existe ningún tipo de ocultación hacia el presidente. "Ya le digo que no. No tengo el defecto de no ser transparente", aseguró Iglesias, que se ha mostró esperanzado en que esta confianza sea recíproca por parte del sector socialista.