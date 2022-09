Robles subraya que la política de Defensa "la marca" Sánchez y él ha reiterado que en 2029 el gasto será el 2% del PIB

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este viernes que la política en materias "de Estado" como la Defensa "la marca" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dicho en numerosas ocasiones en relación al gasto en esa partida que "en 2029 habremos llegado al 2% del PIB" nacional.

Así lo ha manifestado la ministra en el transcurso de su participación en un foro informativo organizado por el Grupo Joly en Sevilla y al ser preguntada por las diferencias entre los socios del gobierno de coalición --PSOE y Unidas Podemos-- en relación al compromiso asumido por España ante la OTAN de incrementar su gasto en Defensa.

Al respecto, Margarita Robles ha reivindicado que "en los cuatro años y medio" de gobierno de Pedro Sánchez --de los que el primer año y medio fue de gobierno en solitario del PSOE-- "se ha invertido en Defensa 13.000 millones" de euros, lo que constituye "un esfuerzo inversor como no se había hecho nunca", y ha garantizado que "ahora se va a incrementar el presupuesto en Defensa".

La ministra ha defendido así la "apuesta muy importante" que, en inversión en Defensa, ha acometido el Gobierno de Sánchez, y ha garantizado que así "lo va a seguir siendo", y aunque en un gobierno de coalición cada parte "mantiene sus posiciones", ha querido dejar claro que "hay materias que son de Estado", como "la parte de seguridad y defensa", al igual que la "política exterior", en la que la política "la marca el presidente del Gobierno".

"Y el presidente del Gobierno en esta materia no ha dudado ni un solo momento", y "ha dicho no sé cuantísimas veces" que "en 2029 habremos llegado al 2% del PIB" con el gasto en Defensa, ha subrayado. "No sé por qué no nos quedamos con eso", ha comentado la ministra, que también ha reivindicado los "muchos puestos de trabajo" que genera la industria vinculada a este sector.

De esta manera, ha defendido que "la gente sabe que invertir en Defensa es invertir en seguridad y en puestos de trabajo" que, además, son "muy cualificados" y "fuerzas tractoras para las empresas".

Margarita Robles ha valorado además que "en las últimas encuestas" publicadas se refleja que "el 80% de los ciudadanos de este país admiran a las Fuerzas Armadas", que "es un motivo de orgullo para todos".

Finalmente, al ser preguntada por el sueldo de los soldados españoles, la ministra ha indicado que le "gustaría que ganaran más", y que siente que "en su momento, cuando se incrementaron las retribuciones de otros cuerpos" de seguridad, "no se hubiera hecho con las Fuerzas Armadas".