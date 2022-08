Robles tacha de "frívolo" al PP por criticar fallos en el envío de armamento a Ucrania sin tener "toda la información"

Apunta que España cumplirá el compromiso de aumentar al 2% el gasto en Defensa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este miércoles al PP que deje de ser "frívolo" por acusar al Gobierno de haber fallado en el envío de tanques a Ucrania y de colocar a España en la quinta posición de los países que menos armamento han proporcionado.

Según Robles, el compromiso de España con Ucrania es "total", por lo que ha pedido al PP "sentido de Estado, responsabilidad mínima y prudencia". "Si no se tiene toda la información, convendría que uno estuviera callado", les ha contestado.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la titular de Defensa ha afirmado que el PP tiene un "tremendo desconocimiento" y ha demandado cautela en temas de Estado como este, "en el que está por medio la vida de personas y están muriendo miles en Ucrania".

"No se puede ser frívolo con determinados comentarios, al contrario: hay que sentir orgullo, esto es país, es España, no es un partido, no es un Gobierno", ha declarado Robles, que ha emplazado a los 'populares' a ejercer una oposición "seria y responsable".

Robles ha defendido que España, como "aliado serio y fiable", está cumpliendo con el envío de armamento a la defensa ucraniana en un contacto "permanente" con los países de la OTAN y la Unión Europea.

GASTO MILITAR AL 2%

La ministra, además, ha señalado que España va a cumplir con el compromiso de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto militar en los próximos años aunque el contexto económico lo dificulte.

Para Robles, "España es un país que cumple, y en el ámbito de seguridad y defensa hemos cumplido". Acto seguido ha valorado que en los últimos cuatro años, con ella al frente del Ministerio, se han invertido 14.000 millones de euros en modernizar y desarrollar las Fuerzas Armadas.

"No procede hacer preguntas ocurrentes en un contexto de guerra, y deberían reflexionar qué hicieron cuando estuvieron en el Gobierno, cuando no se invertía prácticamente en Defensa", ha apuntado por último, en alusión al PP.