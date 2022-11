Roca Rey solo tiene palabras de agradecimiento para Victoria Federica

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace unas semanas veíamos a Victoria Federica reaparecer en la 'Elle Cáncer Ball' tras el viaje que hizo a Perú con el torero Roca Rey. Una escapada que ha dado mucho de qué hablar y que para muchos confirmaría que entre ellos hay mucho más que una amistad, pero lo cierto es que no ha habido ninguna confirmación.

Además, Carmen Lomana nos comentaba hace unos días que "es evidente que se gustaban, pero que eran pareja no. Yo me imagino que se gustan porque sino no estarían juntos, pero déjame ya". Unas declaraciones que reflejan la química y complicidad que hay entre ellos, pero... ¿qué hay de cierto en los rumores que afirman que son algo más que amigos?

Este viernes, Europa Press ha podido hablar con Andrés Roca Rey en el Salón Internacional de Caballos -SICAB- en Sevilla y le preguntábamos por su amistad con la hija de la Infanta Elena. El torero solo tiene buenas palabras para ella, pero no confirma ni desmiente lo que se ha dicho: "es una gran amiga y una persona muy buena".

Además, el torero confiesa que "es bonito que personas como ella con su juventud ella, su hermano y muchas personas más, aficionados jóvenes, se estén involucrando cada día más en el mundo de la tauromaquia" mostrándole su agradecimiento. De esta manera, Roca Rey solo dejaba patente el cariño que le tiene, sin despejar la duda de la verdadera relación que existe entre ellos.

El diestro, feliz con ser uno de los primeros en el escalafón y ajeno a la polémica con la nietísima del Rey Juan Carlos I, aprovechaba nuestros micrófonos para pedirle al año nuevo "que todo vaya bien y que sigan las cosas como están saliendo".