Rocío Camacho presenta 'Co(n)razón'

MADRID, 6 (CHANCE)

La influencer Rocío Camacho ha presentado en el día de hoy su libro 'Co(n)razón' y lo cierto es que la hemos visto muy emocionada y feliz por haber sacado esta obra de arte que tanto tiempo lleva preparando: "Esto es un poco surrealista para mí, quién me iba a decir a mí que iba a lanzar un libro y podría encima firmarlo".

En él, Rocío habla de todo, hasta de un momento muy duro por el que pasó... y es que aunque en redes sociales siempre muestre lo mejor de sí misma, a veces también pasa por baches: "Al final, en redes sociales no se muestra, porque para mí son entretenimiento. Quiero que una persona que haya tenido un mal día se meta en mi Instagram y pase un buen rato. Todos tenemos nuestros días malos".

En cuanto a cómo le ha afectado la pandemia, Rocío nos asegura que: "Me ha cambiado la vida como a todos, menos libertad. En el resto de ámbitos no, es cierto que he valorado más el tema de estar con mi familia, no les dedicaba el tiempo que merecían. Ahora valoro más pasar tiempo con mi familia. Estoy igual, con menos viajes".

Cuando la preguntamos por las informaciones que han salido a la luz y que aseguran que ha tenido o tiene una relación con el actor Álex González, nos ha asegurado que: "Eso lo habláis vosotras que os encanta, de eso no os voy a decir nada. Tengo tiempo para la gente que quiero y la gente que vive conmigo, que son mi familia y mis amigas".

Y es que parece que la influencer tiene muy claro que no va a hablar de su vida privada por lo que del momento no sabremos si tiene o no algo con el actor: "No lo he contestado antes y tampoco ahora. Lo que quieras hablar del libro lo que quieras. De mi vida no he hablado nunca y no lo voy hacer ahora ni para bien ni para mal".