Rocío Carrasco acerca posturas con Ana María Aldón: "Si la veo en alguna ocasión..."

MADRID, 31 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha reaparecido con motivo de un reconocimiento póstumo muy especial para su padre, Pedro Carrasco, que ha recibido el galardón a la mejor carrera y a la mejor carrera profesional otorgado por la Federación de Boxeo.

Un galardón que recogió arropada por su tío Antonio Carrasco y sus primos Fernando y Patricia - con los que mantiene una estrecha relación - y en el que, como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado sobre el delicado momento que atraviesan tanto Gloria Camila como José Ortega Cano, en sus horas más bajas tras su separación de Ana María Aldón.

Cada vez más

- CHANCE: Bueno Rocío, una noche importante. Un galardón muy importante en tu vida

- ROCÍO: Pues sí, porque le otorgan el premio a la mejor carera y a la mejor pelea, entonces para mí es muy importante

- CH: ¡Una hija luchadora cómo coge ese premio de un padre luchador?

- ROCÍO: Lo coge con muchísimo orgullo y mucho agradecimiento

- CH: Lo primero que se te pasa por la mente cuando se te comunica que vas a recibir el premio por un héroe

- ROCÍO: Lo primero que me pasó por la cabeza fue pensar* Creo que estaba tardando fíjate lo que te digo. Es alguien que ha sido muy importante dentro del deporte de ese país, una figura emblemática, de España, campeón el mundo* si mi padre hubiese sido estadounidense hubiera sido impresionante.. en EEUU se han tenido que inventar la historia de Rocky y aquí está aquí estaba* de hecho vamos a hacer una serie de su vida

- CH: ¿Sí?

- ROCÍO: Sí, la estamos preparando

- CH: ¿Cómo la tuya?

- ROCÍO: No, no una serie de ficción, con su historia, creo que es conveniente que se conozca, que se sepa y se sepa la valía como profesional y como persona* estoy muy contenta e ilusionada, cuando me dijeron lo del premio digo: ¡Ya era hora!

- CH: Todos los Carrascos están unidos y hoy lo has demostrado

- ROCÍO: Sí, pese a lo que quieran decir, sí. Para mí era muy importante, por eso es la primera vez que venimos todos los Carrasco a por un premio de mi padre

- CH: ¡Madre mía, cuando se levante Raquel Mosquera!

- ROCÍO: ¡Qué de mechas!

- CH: ¿Ella es conocedora de la serie?

- ROCÍO: Ni lo sé, ni me importa

- CH: ¿Le vas a avisar?

- ROCÍO: Mañana le mando un burofax

- CH: ¿Qué diría tu padre en el ring, daría más de un puñetazo verbal?

- ROCÍO: No, mi padre era la paz personificada, era un persona que era mucho como yo, en el sentido de que no le gustan los follones, si saltaba era porque no podía más, era una persona pacífica

- CH: ¿Qué le dirías si pudieras ir a entregarle el premio a la eternidad?

- ROCÍO: Le diría tuyo es campeón, te quiero

- CH: ¿Y él qué te diría a tí?

- ROCÍO: Mi padre me diría 'olé', cuando le gustaba algo decía 'olé', lo decía de una forma muy característica y me diría que está orgulloso total y absolutamente. Estaría agarrando mi mano

- CH: Tus padres brindando arriba y disfrutando de su amor eterno

- ROCÍO: Sí, seguro, y al que no le guste que se aguante, claro, que la cosa es así. Me vanagloriaba de ese amor. Mi madre estaría orgullosísima y me estaría apoyando en el devenir de las cosas

- CH: Temes al futuro

- ROCÍO: No, he temido al pasado, al futuro, no. Estoy en proceso de quitarme ese miedo.

- CH: ¿Preparada para los órdagos judiciales que te esperan?

- ROCÍO: A ver si llegan

- CH: ¿No llegan?

- ROCÍO: De momento, no ,está todo bien, todo en orden

- CH: Dicen que Ortega Cano está pendiente de cada paso, cada palabra, adjetivo*

- ROCÍO: Me parece lógico. Ojalá nos veamos en los tribunales, me parece que sería lo suyo

- CH: ¿Si de tu mano estuviera la condena, irías a por todas y le mandarías a prisión?

- ROCÍO: Con que se sepa la verdad me vale. Yo no tengo miedo

- CH: Sabes que Ana María Aldón te ha apoyado mucho ¿se lo agradeces?

- ROCÍO: Con Ana María he coincidido una vez y no tuve la oportunidad de hablar con ella, la saludé pero si me la encuentro en otra ocasión* Si se da el caso hablaré con ella

- CH: ¿Te cae bien?

- ROCÍO: Creo que es una mujer que ha sufrido. Gracias a Dios no tiene nada que ver su sufrimiento con el de mi madre, no tiene nada que ver una cosa con la otra

- CH: ¿Te compadeces del dolor que pueda sentir?

- ROCÍO: Yo me compadezco de cualquier dolor de personas que hayan sufrido, tengo corazón y el sufrimiento me duele a mí también, pero de su separación de Ortega Cano no voy a hablar. No es un tema mío y no me voy a meter. Yo le deseo toda la felicidad del mundo

- CH: Que te defienda tanto la hija de Ana María, Gema Aldón ¿te enorgullece? ¿Crees que ha sido de verdad?

- ROCÍO: Lo que más me gusta de Gema es que defiende con uñas y dientes a su madre que es lo esencial y primordial

- CH: ¿Tengo que leer entre líneas?

- ROCÍO: Léelo como quieras, es la realidad

- CH: ¿Te hubiese gustado que te hubieran defendido como madre?

- ROCÍO: Ya de eso*

- CH: ¿Qué te parece lo que le está sucediendo a Gloria Camila? Se especula con que quiere hablar su madre biológica

- ROCÍO: Es otro tema en el que no me voy a meter, aunque no me parece bien