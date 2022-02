Rocío Carrasco aclara su 'no relación' con Rosa Benito

MADRID, 4 (CHANCE)

Este viernes estamos disfrutando con todo esplendor de 'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado' y lo cierto es que estamos fascinados con todos los recuerdos y objetos personales de 'La más grande'. Eso sí, Rocío Carrasco tenía cuenta pendientes y ha decidido contestar a su tía, Rosa Benito, a su hermana, Gloria, y ha desvelado también qué relación tiene con Rosario Mohedano en la actualidad.

Tras ver las imágenes en las que Rosa Benito muestra su enfado ante el mote 'la viuda de Rocío Jurado', Rocío le ha mandado una directa que muchos han calificado como reproche: "Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien 'viuda de alguien', que han ocurrido, que ni a ella ni a nadie le han parecido vergonzoso, eso me parece vergonzoso".

En cuanto a lo emotiva que es su tía en los platós de televisión, Rocío ha explicado que: "Ella es muy grande, muy cómica, muy actriz, pero... yo a esa Rosa la he conocido siempre de puertas para dentro, sé que Rosa es así, de repente llora, parece que tiene un botón y llora y ríe. Es muy válida para muchísimas cosas, pero que lo le parezca vergonzoso...".

Eso sí, la hija de la Jurado ha dicho algo positivo de su tía, unas palabras que le gustarán oírlas: "Yo a Rosa siempre he dicho la realidad, he tenido una relación muy buena, se ha portado mejor conmigo que mucha gente que tiene mi sangre", pero también ha asegurado que no ha recibido una llamada suya estos meses: "A mi Rosa Benito no me ha llamado en ningún momento, no esperaba que me llamase. Cuando mi madre vivía yo tenía muy buena relación con Rosa".

Por supuesto también ha contestado a las declaraciones Gloria después de sentirse ofendida porque su hermana no les mencionara como 'hermanos' el martes pasado: "El tema de los hermanos, es absurdo. Cuando te digo que a mi me gustaría tener muchos hermanos, te hablo de una etapa que yo era una cría y del matrimonio de mi padre con mi madre".

Rocío Carrasco ha explicado que cuando llegaron Gloria y José Fernando, ella tenía otra edad y dos responsabilidades, por lo que en ese momento no podía hacer lo que hacía cuando era una niña: "Cuando Gloria y José Fernando llegan a mi vida tengo 20 y tantos años y tengo dos hijos, la situación era diferente, con esa edad no me voy a poner a jugar. Claro que son mis hermanos, eso está clarísimo, pero ella tiene una idealización, ellos tenían nueve años cuando se fue su madre, no se le puede pedir mucho más".

La hija de Pedro Carrasco ha dejado claro que en su documental hablará de por qué no tiene relación con sus hermanos: "Todo se andará y todo se verá, todo tiene su explicación, pero hay que esperar. No quiero decir mucho más porque estamos pendientes del documental".

Por último, Rocío Carrasco ha descubierto una tarjeta de felicitación de cumpleaños en la que le felicitaban todos sus primos -entre ellos, Rosario Mohedano- y le decían todo lo que la querían. La protagonista de este programa ha dejado claro que a día de hoy: "Tristemente y desgraciadamente visto lo visto no, ahora directamente no escribirían nada, no pondrían nada de lo que pone, antes lo que tocaba era esto, ahora ya es otra cosa. Yo no les felicitaría ahora por sus cumpleaños, en este momento no, no es oportuno". De esta manera, deja claro que con su prima Rosario, que es con la única que mantenía la relación, ya no hay ningún vínculo.