Rocío Carrasco asegura que Antonio David podría ingresar en prisión

MADRID, 16 (CHANCE)

Esta noche se ha emitido en 'Sábado Deluxe' un nuevo avance del próximo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque un nuevo varapalo podría hundir la vida de Antonio David Flores: podría ingresar en prisión si así lo ordena un juez.

Estas son las declaraciones que Rocío Carrasco expone en el próximo episodio:

"Muchos juristas de este país me habían dicho 'Tienes toda la razón, pero nunca antes ha sucedido, no existe un precedente'. No señores no, para que uno sea absuelto tiene que haber sido juzgado y a este señor no se le ha juzgado. Todavía no es un caso cerrado y yo estoy convencida de que se hará justicia. El le dice al juez que es insolvente, es que todavía no he encontrado los dos años y medio que ha estado sin trabajar de verdad. La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraba sociedades a las que él ni pertenecía, le pusimos una querella, podría ir a la cárcel".

Es decir, Rocío Carrasco expone un nuevo melón que se abrirá la semana que viene en los medios de comunicación al descubrirse que Antonio David se declaró insolvente mientras que recibía dinero por otras sociedad... Veremos a ver en qué acaba esto el próximo miércoles.