Rocío Carrasco asegura que no tiene miedo de las posibles demandas

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Carrasco y Fidel Albiac han estado esta mañana en la presentación del nuevo disco de Sofía Ellar de lo más sonrientes y mostrándose como pocas veces les hemos visto. Atrás quedaron esos meses en los que estaban recluidos en casa, sin querer salir y en los que las declaraciones que hacían eran escasas, por no decir inexistentes.

En el evento podíamos hablar con Carrasco y nos confesaba que ya no se va a callar más: "Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí" aseguraba con una gran sonrisa.

A la salida, Rocío, sin miedo a las demandas de su familia nos ha vuelto a dejar claro que está preparada para todo lo que venga: "Aquí estoy". La hija de Rocío Jurado se muestra impasible al enterarse que José Ortega Cano también se habría animado a tomar acciones legales contra ella: "Sin problema, aquí estamos".

En cuanto al enfado del torero por lo que está comentando, ironiza: "No me digas, ¿sí? No creo". Rocío se mostraba de lo más discreta a la hora de hablar de la información que ha salido de su hija Rocío Flores sobre su supuesto despido de televisión: "No tengo nada que decirte de ese tema".