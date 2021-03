Rocío Carrasco asegura no ser mentirosa y haber sido muy valiente

MADRID, 19 (CHANCE)

Rocío Carrasco no ha dejado de estar en pantalla desde el martes que se supo por primera vez que volvía a la televisión de mano de una serie-documental donde contará su verdad e intentará defenderse de todo lo que se ha dicho en los últimos años. En 'Sálvame Diario' se han emitido tres fragmentos inéditos de todo este trabajo que les ha llevado un año y lo cierto es que nos hemos quedado sin palabras.

PRIMER VÍDEO: 'MI MADRE'.

"No he sido mentirosa nunca, mi madre era una cualidad que siempre resaltaba de mí, la generosidad y la sinceridad. Mi madre siempre ha estado orgullosa de mí, pero hoy lo estaría más todavía. Ella me parió y ella sabía que yo hasta cierto momento de mi vida he sido una persona valiente y decidida, he dejado de ser así durante mucho tiempo".

SEGUNDO VÍDEO: 'MALA MADRE'.

"Me han llamado muchas veces mala madre por la calle, me han dicho que si no me daba vergüenza, me han dicho muchas cosas. No es la ausencia de mis hijos, es el por qué de la ausencia y cómo se produce la ausencia y qué provoca esa ausencia y en qué condiciones. esa ausencia la provoca el que por desgracia para mí es su padre".

Además, le han preguntado si considera a Antonio David un buen padre y ha contestado: "Yo como persona no voy a hacer algo que han hecho conmigo, lo que sí que voy a hacer es contar la verdad de 20 años y que luego la gente juzgue".

TERCER VÍDEO: 'ERRORES Y LA FÁBRICA DE LA TELA'.

En este tercer trailer, Rocío asegura que: "Si estoy dispuesta a reconocer errores", y además, le hacen una pregunta clave '¿Por qué has elegido 'La fábrica de la tele' si es la productora en la que más se ha hablado de ti?' a lo que ella misma responde: "Y la que ha contribuido a todo lo que se ha contado, pues precisamente por eso, porque creo que debían de ser los primeros en saber la verdad".