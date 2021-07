Rocío Carrasco contesta a Rosa Benito

MADRID, 14 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha aparecido esta tarde en 'Sálvame Diario' para comenzar con su sección 'Hable con ella' y ha querido hacer un alto en el camino para responder a su tía, Rosa Benito, después de las palabras que tuvo la colaboradora esta semana en 'Ya es mediodía' contestando a sus excompañeros de programa.

Aunque esas declaraciones de Rosa Benito no iban directamente para Rocío Carrasco, esta se ha puesto bastante seria al escuchar el alegato de defensa de su tía a Rosario Mohedano: "Cómo empezamos ¿no? De bien" y ha concluido: "Yo no tengo nada que decirle".

María Patiño ha sido una de las colaboradores que le ha preguntado si cree que Rosa quería enviarle una indirecta cuando decía que una madre defendía siempre a una hija y Rocío ha contestado: "Si la había no ha surgido efecto, no sé si lo hay o no, es que me da exactamente igual".

"Que tiene trasfondo, sí, lo tendrá" aseguraba la hija de Rocío Jurado, eso sí, Rocío ha querido dejar claro que tiene buena relación con su prima: "Yo con Chayo sí me hablo, es maravillosa. Yo no he hablado de esto con ella porque cuando hablo con ella no hablo ni de su madre, ni de su padre, le pregunto por los niños".

En cuanto a las palabras de Rosa Benito, la nueva colaboradora aseguraba que: "Me la bufa en el sentido que me da un poco igual, que se espere a Otoño" pero defendía a su prima: "Es cierto que cuando uno critica de una forma no constructiva el trabajo de alguien o se mofa del trabajo de alguien, es muy duro y al final no es solamente ella, mucha gente depende de ella. Rosario canta bien, canta mejor que muchas personas que hay".