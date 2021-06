Rocío Carrasco cuenta con el apoyo de sus tíos, Antonio Carrasco y Maribel

MADRID, 3 (CHANCE)

Antonio Carrasco y su mujer, Maribel, han entrado en directo en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' para hablar abiertamente sobre la relación que tienen con su sobrina, Rocío Carrasco. Mucho se ha hablado a lo largo de estos años de la soledad de la protagonista del documental en cuanto a apoyos de su familia, pero lo cierto es que tiene más de los que nos pensábamos.

Su tío entraba lleno de emoción para decirle: "Aquí estoy con tu tía para darte ánimos, para decirte que te queremos muchísimo y que estamos para lo que tu necesites hija. te mandan besos desde Alemania tus primos" algo que ha hecho sonreír enseguida a Rocío Carrasco desde el primer momento.

Las palabras que más nos han emocionado han sido las de Maribel, su tía: "Yo sí me creo tus lágrimas, lo que tienes que hacer es dejar de echar lágrimas y sonreír, es muy bueno sonreír, es alegría. Quiero que vuelvas a ser la chica aquella de doce o trece años que tenía siempre una sonrisa en los labios. Era la niña más alegre que he visto en mi vida. Estoy contigo. Quiero que sepa la gente que tú si tienes una familia, la has tenido siempre. Es un poquito dejada porque me dice 'tita, mañana te llamo' y se lo pasa por el forro, eso le viene de su padre"

Carlota Corredera le ha preguntado a Antonio Carrasco si ha estado de acuerdo con las personas que han asegurado que Rocío ha hablado mal de su padre, Pedro Carrasco y ha sido muy sincero: "No estoy de acuerdo con eso, rocío ha expuesto unos problemas que tuvo con su padre, explicó como los aclaró, luego hubo una persona que los tiró por tierra, eso es increíble y no estoy de acuerdo ni yo, ni nadie de mi familia".

Eso sí, Antonio ha asegurado que siempre hubiese tenido el apoyo de sus padres para todo: "Si hubiera estado aquí su padre, la niña hubiese tenido un apoyo y su padre hubiese puesto medios, y si no aquí está su tío que hubiera hecho lo mismo, pero como ha sido una niña tan reservada, que se lo ha comido ella sola, nos hemos enterado de las cosas a toro pasado. No hemos podido ayudarla como nosotros hubiéramos querido. Si su madre o su padre hubiesen visto una familia que se separa... los dos hubiesen pasado muy mal rato".

Maribel ha terminado su intervención dejando claro que toda su familia paterna le apoya en esta nueva etapa: "Su padre nunca estuvo de acuerdo con nada, pero mi cuñado era incapaz era incapaz de pegarle a su hija. Mi hijo Fernando y su mujer maría, están contigo rocío, te mandan muchísimo besos. Y mi hijo Antonio también, que te ha llamado. La familia no solamente tiene que estar para los cachondeos, tiene que estar para todo".