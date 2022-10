Rocío Carrasco da la puntilla a Ortega Cano: "Fue un perro con mi madre y ahora tiene que vivir con ello..."

MADRID, 18 (CHANCE)

Nuevo capítulo de 'En el nombre de Rocío' y nuevas revelaciones de Rocío Carrasco, que después de anunciar hace una semana que tomará medidas legales contra José Ortega Cano si no inicia él el procedimiento, este lunes ha ido un paso más allá contra el torero y ha revelado uno de los episodios más duros que vivió Rocío Jurado durante su matrimonio.

Muy dura, la hija de 'la más grande' se ha reafirmado en que el diestro le dio 'mala vida' a la chipionera y ha contado cómo, en más de una ocasión, la echó incluso de casa: "Él sabe que no se portó como se tenía que portar con ella, que fue un perro y una mala persona. Ahora tiene que vivir con eso y sabe lo que ella le quería. Por lo menos tiene conciencia... porque otros muchos - en clara referencia a Antonio David Flores - han hecho lo mismo que él y no tienen conciencia", ha sentenciado.

Lejos de quedarse ahí, Rocío ha revelado la noche en que su madre la llamó de madrugada porque Ortega Cano la había echado de La Yerbabuena; "Un día me llamó a las 3 de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Ella no era de escándalos y no me llama con un ataque de nervios, sino muy serena, bajito y con pena. Con una voz muy frágil. Fui corriendo y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas" ha explicado, asegurando que aunque ella estaba dispuesta a hablar con el torero sobre lo sucedido, la artista no se lo "permitió": "Solo se limitó a meterse en el coche y a pedirme que nos fuésemos".

"No era la primera vez que la echaban. Que yo sepa a ciencia cierta, creo que era algo bastante habitual, pero contaré lo que tenga que contar cuando lo tenga que contar" ha añadido, dejando en el aire si antes de este episodio hubo algún tipo de maltrato del torero a su madre.

"Lo que no puedo permitir es yo haber vivido lo que he vivido, haber sentido lo que he sentido, haber oído lo que he oído y encender la televisión y ver a este señor llorando diciendo que mi madre era el amor de su vida. No vida mía" ha apuntado, asegurando que no solo ella sino también el resto de la familia de Rocío Jurado sabía lo que pasaba en el matrimonio aunque ahora lo nieguen: "Gloria lo sabe todo y Amador también, y muchísimas cosas más. Y el que diga que no miente".

Unas durísimas declaraciones con las que Rocío da la puntilla a Ortega Cano, en su peor momento tras su separación de Ana María Aldón, sus desafortunadas declaraciones en 'El programa de Ana Rosa' y la entrada en escena de Patricia Donoso, que asegura que mantuvo una relación amorosa con el torero cuando la diseñadora estaba embarazada de su hijo.