Rocío Carrasco, tras su declaración: "Es otra trama de Antonio David, que ya se verá y resolverá"

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras prestar declaración en los juzgados de Alcobendas tras ser demandada por Antonio David Flores por el impago de la pensión de su hijo David desde 2018, por lo que exmarido le reclama una cantidad superior a los 8000 euros, Rocío Carrasco ha salido de su comparecencia ante el juez mucho más animada que a su llegada y, demostrando su resurgir como el ave fénix, ha roto su silencio para lanzar un daro

- CHANCE: Hola, Rocío, ¿cómo ha ido todo? Qué queríamos felicitarte por tu cumpleaños.

- ROCÍO: Muchas gracias.

- CH: ¿Qué tal la vista? ¿Cómo ha ido?

- ROCÍO: Yo pensaba que venía a que me dijeran algo de que ya había depositado los 60.000 euros de la fianza que debe todavía, pero no, no era para eso* Era otra cuestión.

- CH: Porque te solicita 8.000 euros*

- ROCÍO: Otra trama más que ya se verá y se resolverá. Chicos, me voy, muchas gracias.

- CH: Se te ve súper bien, se te ve con una actitud muy diferente a otras veces que has venido a los juzgados.

- ROCÍO: Venga, chicos, gracias.

- CH: Se te nota que estás más fuerte.

- ROCÍO: Muchas gracias.

- CH: ¿Es porque ya has soltado el lastre y has contado tu verdad, Rocío?

- ROCÍO: A ver, esperad un segundo. Todo bien chicos, muchas gracias

Demostrando su recién recuperada fuerza, Rocío se ha mostrado muy tranquila pero, tras asegurar que esta visita a los juzgados se trataba solo de otra trama de Antonio David Flores, ha preferido no pronunciarse sobre su desgarrador testimonio sobre la pesadilla que vivió al lado de su hija Rocío ni sobre las declaraciones de la joven asegurando que no tenía ningún miedo a la verdad de su madre.

Preocupada en todo momento por la salud de los periodistas, y pidiéndoles que tuviesen cuidado durante la entrevista por si se caían al ir de espaldas preguntándole, Rocío, que ayer cumplió 44 años, tampoco ha desvelado cómo celebrará su cumpleaños.