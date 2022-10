Rocío Carrasco deja sin argumentos a Rosa Benito y Amador Mohedano:"Son depredadores, pero sobre todo malas personas"

La hija de Rocío Jurado, más dura que nunca con su tía: "Tiene la realidad distorsionada. Es una experta en desmontarse a sí misma. Me ha tachado de mala madre y de mala hija. Sigue creyendo que eso me hace daño, pero ya no. Queríais verme en la cama y medicada. Se acabó".

MADRID, 4 (CHANCE)

Nuevo capítulo de 'En el nombre de Rocío' y reaparición de Rocío Carrasco en el plató del debate posterior a la emisión de la docuserie para poner los puntos sobre las íes y responder a las últimas declaraciones de Amador Mohedano y Rosa Benito.

El hermano de Rocío Jurado ha asegurado que, al contrario de lo que mantiene su sobrina, él no cobró 50.000 euros por la última gala de la chipionera, 'Rocío Siempre' - un dinero que se llevó por hacer, en palabras de la hija de 'La más grande', "absolutamente nada" - y la ha retado a demostrar sus afirmaciones.

Su exmujer, por su parte, rompía su silencio este fin de semana en 'Fiesta' para negar que la cantante hiciese la gala para costear su tratamiento médico contra el cáncer en Houston: "Estoy oyendo muchas barbaridades que son inciertas. Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío Jurado. ¿Vosotros pensáis que Rocío no tenía un seguro maravilloso? Lo tenía y era muy bueno. Me parece súper fuerte que se diga eso. Ella estaba enferma, sí, pero tenía mucha ilusión por subirse a un escenario".

"Nosotros lo hemos tenido todo con Rocío, pero ella también lo ha tenido con nosotros. Yo he trabajado muchísimo. Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres porque he tenido ovarios de sacarlos adelante" añadía indignada.

Unas declaraciones a las que la hija de 'La más grande' ha respondido con documentos, pero también sin pelos en la lengua y con una firmeza que a buen seguro ha dejado a más de uno sin palabras (y sin argumentos para rebatirle).

Y es que Rocío ha mostrado, en primer lugar, las facturas de la última gala protagonizada por su madre, en las que se puede ver que tanto Amador, como Rosa y Chayo cobraron por su participación. Documentos que demuestran que el hermano de la Jurado sí cobró como manager el 20% del caché de la artista - 50.000 euros - que la peluquera facturó más de 2000 euros por peinar a su cuñada durante los dos días de rodaje del especial, y que Chayo cobró 3000 euros por cantar con su tía.

Además, Rocío ha desmentido que el seguro médico de su madre costease su tratamiento en Houston como afirma Rosa y, asegurando que la gala sí se grabó para poder pagar la estancia de la chiponera en Estados Unidos - que insiste en que pagó integramente la artista - ha revelado el dineral que desembolsó por ello, 246.589 dólares.

"Creo que Rosa tiene la realidad distorsionada porque si mintiese conscientemente es una manera tan burda y una forma tan ridícula de mentir... habiendo hemeroteca es fácilmente demostrable que miente, sería muy poco inteligente por su parte y yo no la tengo por una persona tonta, pero se ha convertido en una experta en desmontarse a sí misma" ha asegurado, sin pelos en la lengua al hablar de la exmujer de Amador.

Rocío cree que Rosa sigue insinuando cada vez que tiene ocasión que es una "mala madre y una mala hija" porque "cree que a mí eso me hace daño porque saben cómo he estado, pero ya no". "Los que quedáis retratados sois vosotros. Lo que queríais era verme medicada en la cama y callada. Se acabó. Son depredadores, pero sobre todo malas personas", ha añadido, más dura que nunca con sus tíos.