Rocío Carrasco desvela que Ortega Cano arrastra su obsesión con la virilidad desde su matrimonio con Rocío Jurado

MADRID, 11 (CHANCE)

Surrealista. Es la palabra que más hemos oído en las últimas horas tras las declaraciones de José Ortega Cano en 'El programa de Ana Rosa' sobre Ana María Aldón. Ni corto ni perezoso, y después de declarar su amor por la diseñadora y confesar que cree que ella ya no le quiere, el torero le pedía una segunda oportunidad a su mujer en directo con una petición que nos dejó sin palabras y que ha traído y seguirá trayendo mucha cola: "Te prometo una cosa. Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño. Te amo, vamos a juntarnos y a querernos" exclamaba mirando directamente a cámara.

Una declaración 'de amor' a la que Rocío Carrasco no ha tardado en reaccionar, totalmente estupefacta: "¡No me lo puedo creer! ¡Qué vergüenza!" ha confesado la hija de Rocío Jurado, sin dar crédito a la manera con la que Ortega se ha dirigido en televisión a su mujer.

Lejos de quedarse ahí, la hija de la cantante de 'Se nos rompió el amor' ha asegurado que el torero "tiene una obsesión por la virilidad" y, dolida a pesar de los años que han pasado, ha revelado el feo reproche que él hizo a Rocío Jurado durante su matrimonio por su edad: "Le voy a recordar a Ortega Cano una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre? Eso de la virilidad ya me suena".

"Si te dicen que le mandes un mensaje de amor a tu mujer, para decir eso mejor cállate. Ten respeto por las mujeres que tienes al lado, que no las has respetado. Tienes una obsesión muy mala. La virilidad no está en la fuerza de tu semen, la virilidad es el amor y el respeto que se tiene a las mujeres" ha añadido indignada con las palabras de Ortega Cano.