Rocío Carrasco emprenderá acciones legales contra Rosa Benito

MADRID, 5 (CHANCE)

La tarde comenzaba complicada para Rosa Benito, ya que su nombre de nuevo resonaba en 'Sálvame Diario' al contradecirse de nuevo en la versión que ha tenido durante estos años sobre sus vivencias con Rocío Jurado. La exmujer de Amador Mohedano entraba el pasado fin de semana desmintiendo una por una todas las palabras de Rocío Carrasco en su documental y tras la emisión del último capítulo el pasado lunes, ha vuelto a explayarse.

Rosa ha acusado al programa y a su sobrina de falsificar una factura del sueldo que ganó tras su trabajo en 'Rocío siempre' y lo cierto, es que han sido bastante los tweets que ha puesto en su Twitter personal atentando contra el documental y Rocío Carrasco.

Esta tarde, la hija de Rocío Jurado ha entrado por directo en 'Sálvame Diario' y ha dejado claro que: "Voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa Benito y también quiero dejar dicho que la cadena y la productora están estudiando el tomarlas también". Unas palabras que más tarde confirmaba Jorge Javier Vázquez: "Rosa Benito... Rocío Carrasco y esta productora te van a demandar, no hay vuelta atrás".

Segundos más tarde, Rocío advertía a Rosa: "Hay que tener mucho cuidado, esta señora se ha dedicado en redes sociales a poner que es una factura falsa, que no se sabe sumar. No Rosa, la que tienes que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú, vida mía" terminaba declarando.

De esta manera, la hija de Pedro Carrasco ha confirmado que va a tomar acciones legales contra su tía política porque no va a permitir que le acuse de algo que no es cierto: "Rosa Benito no puede acusar a una cadena, productora, programa y a mí de falsificación de documentos privados porque eso está tipificado en el Código Penal".