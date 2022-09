Rocío Carrasco y Fidel Albiac cumplen su sexto aniversario de boda

MADRID, 7 (CHANCE)

El 7 de septiembre de 2016 fue uno de los días más felices para Rocío Carrasco. Ahora es sabido que, mientras vivía un calvario por la situación que estaba viviendo en su domicilio familiar por la problemática que tenía con sus hijos debido a los tejemanejes de su exmarido, Antonio David Flores, ella se daba el 'Sí, quiero' con el gran amor de su vida: Fidel Albiac.

Una fecha que no podrá olvidar mientras viva ya que selló su amor con el hombre que no se ha separado de ella ni un solo momento y que le ha apoyado en todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida... que no han sido nada fáciles. Recordemos que la vida de la Carrasco ha estado protagonizada por situaciones muy dolorosas que la llevaron en su día a una profunda depresión, pero lo cierto es que ahora ha resurgido con más fuerza que nunca.

La hereda universal de Rocío Jurado se ha puesto el mundo por montera y ha hablado por fin públicamente sobre todas las polémicas que se han producido en su vida y de las que no había mostrado su opinión nunca. Ha callado más de lo que probablemente ha hablado, pero lo cierto es que ahora sabemos que lo suyo ha sido un verdadero infierno.

Volviendo a su idílica relación... Fidel ha estado siempre en el punto de mira porque era tratado como un 'ser oscuro', pero lo cierto es que desde que comenzó su relación con Rocío no se ha separado de ella ni un solo segundo. Ha sido su máximo apoyo, su consuelo, con compañía y su fuerza en los años más duros de su vida.

Hoy, seis años después de ese gran 'Sí, quiero' sabemos que esa boda fue un sueño para Rocío, pero también para Fidel. Los dos tortolitos han hecho de su vida lo que les ha dado la gana y han dado explicaciones cuando han creído que era el mejor momento, pero lo cierto es que nada les hizo falta cuando nadie creía su amor, la fuente inagotable de esta pareja que han demostrado durante tantos años.