Rocío Carrasco finaliza su serie lanzando un mensaje a la justicia española

MADRID, 2 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha hecho su entrada triunfal esta noche en el plató de su docu-serie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y lo cierto es que nos ha emocionado porque desde el primer momento ha sido sincera. Expresando con su mirada el dolor más profundo, la hija de Rocío Jurado lo tiene claro: "Estoy esperanzada con que la justicia me acompañe y que ese esfuerzo que he hecho yo, y hemos hecho muchos, sirva para algo".

Sobre si está más cerca de sus hijos ahora que ha contado su verdad, Rocío Carrasco se ha mostrado muy nerviosa: "No lo sé, yo me siento en paz conmigo misma y me siento liberada, escuchada, creída, eso es el principio de algo muy importante, una nueva vida".

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

La hija de la más grande asegura que espera al menos que les haya servido para el futuro, por si el día de mañana tienen que tomar alguna decisión, lo hagan con conocimiento de causa de la realidad: "Espero que tomen las decisiones que tengan que tomar, pero que las tomen ellos, no nadie con mentiras. Si piensan un poquito mejor, eso que tengo ganado. Nunca les conté porque no quería ser partícipe de ese sufrimiento que me parecía horroroso. Yo lo he hecho con la mejor intención del mundo".

Rocío Carrasco ha reflexionado en directo y ha asegurado que quizás sí se equivocó en algo: "Creo que me equivoqué en esa sobreprotección, yo creo que nunca me hubiese perdonado haberles hecho daño con la verdad y para mí era más importante sus mentes que la realidad. Se hubiesen dado cuenta desde muy pequeños de la clase de padre que tenían".

Ella, la gran protagonista de esta historia, lo tiene más claro que nunca: "Tengo la esperanza de encontrar un fiscal o una jueza que me escuche, tengo la esperanza de que eso suceda, no me enfrento con vértigo, me enfrento con la verdad y con humildad absoluta. Me pongo en disposición de la justicia para lo que yo creo que es justo".