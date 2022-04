Rocío Carrasco guarda silencio ante las declaraciones de Olga Moreno

MADRID, 27 (CHANCE)

Este miércoles nos hemos quedado muy sorprendidos tras la exclusiva que ha dado Olga Moreno a la revista Semana hablando de cómo se encuentra tras su separación con Antonio David y lo decepcionada que está con él por cómo se ha enfrentado a las situaciones de su matrimonio.

Rocío Carrasco ha llegado este miércoles a Sevilla con una gran sonrisa ajena a la entrevista de Olga Moreno y nos ha asegurado que: "Yo no te voy a contestar a nada de eso. Ya sé que tú me lo tienes que preguntar". La hija mayor de Rocío Jurado no ha querido desvelar si el relato de la exmujer de Antonio David Flores le traer recuerdos a ella: "No, de verdad que no te voy a decir nada".

Acompañada de Fidel Albiac y Antonio Canales, la madre de Rocío Flores se ha mostrado discreta a la hora de hablar de la decepción que siente su hija con Olga Moreno tras publicarse la exclusiva: "Chicos, ¿sabes lo que pasa? Que yo no, de verdad que no".

Rocío Carrasco no puede evitar la risa al escuchar que Antonio David Flores quiere tener hijos con Marta Riesco: "Mira...". Muy ilusionada, la hija de la más grande confiesa cómo se encuentra y anuncia sorpresas en el evento que presenta: "Bien, todo bien gracias a Dios" y añade: "Sorpresas, va a haber sorpresas lo digo".

Minutos más tarde, el matrimonio acudía a un conocido restaurante de Sevilla a disfrutar de una comida y Fidel Albiac mostraba una cara hasta ahora desconocida, se mostraba de lo más agradable con la prensa, hasta bromeaba con ellos diciéndoles" Queréis bajar las armas por favor".

A la salida, Rocío Carrasco volvía a asegurarnos que desconocía si la entrevista de Olga Moreno ha hecho que su hija recapacite sobre algunos temas relacionados con su padre: "No tengo ni idea". La hija de Rocío Jurado salía del restaurante junto a Fidel Albiac sin querer hacer comentarios acerca de la entrevista que ha concedido la ex mujer de Antonio David Flores: "Que no voy a decir nada, de verdad que no".

Minutos más tardes, Rocío no desvela si le diría algo a su hija tras la reveladora entrevista de Olga Moreno, llegaba al hotel en el que se va a alojar en Sevilla junto a su inseparable Fidel, quién le ayudaba con las maletas mientas que ella se hacía una foto con una fan que le ha parado en la calle.