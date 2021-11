Rocío Carrasco guarda silencio tras la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

MADRID, 24 (CHANCE)

Este miércoles se ha llevado a cabo la entrega de reconocimientos en la lucha contra las violencias machistas y se ha producido la asistencia de Rocío Carrasco en dicho acto institucional. Una de las mujeres protagonistas este año por su documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que ha sido premiado por todo lo que ha supuesto en la sociedad española.

Hemos podido hablar con Rocío Carrasco a la entrada de estos premios y lo primero que nos ha querido aclarar es que: "A mi no me han dado el premio, se lo han dado a la serie y al equipo que se han dejado la piel para hacer que una cosa sumamente desagradable llegue a la gente" y es que aunque es ella la protagonista de la serie, sí que ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que están detrás de las cámaras.

A la salida, le hemos preguntado por la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno y en un primer momento, Rocío aseguraba que: "No te he oído nada", pero al repetirle de nuevo la pregunta, contestaba: "Perdonadme, eh".

La hija de la Jurado ha asegurado que: "Estoy mejor y hoy es un día muy bonito" y ha dejado claro que no iba a hablar nada de su litigio con Gloria Camila: "Yo no os voy a... de verdad que no, os lo agradezco mucho". Eso sí, cuando le hemos preguntado si sigue pensando que Ortega Cano está detrás de todo, contesta: "Creo que me tengo que ir".