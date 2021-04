Rocío Carrasco habla del falso testimonio de maltrato de Fidel Albiac

MADRID, 8 (CHANCE)

En este episodio seis hemos visto como Rocío Carrasco habla de un hecho que tuvo muchísima repercusión en el pasado. Y es que recordemos que hubo una temporada en la que se acusó a Fidel Albiac de supuestos malos tratos y además se habló de que la hija de la Jurado acudió al programa de María Teresa Campos con un ojo morado.

Toda esta historia se remonta a una denuncia que pone la 'tata' de los hijos de Rocío Carrasco en contra de Fidel Albiac: "esta fue una marioneta más de una trama donde haber si se va por ponerle como maltratador. Esta chica es Irma, entra en el 99 como tata de los niños y para ayudarme a mí en mi casa. Llega a mi casa un día llorando y me dice 'rocío tengo que contarte una cosa'. Lo voy a leer con su propia boca. "El sábado 15 de abril Antonio David flores en presencia de José maría franco llamó para que viera a David Flores. La llevó a casa de franco y le dijo que si iba al programa tómbola le daría una cantidad de dinero y que no se preocupase por nada. le dijeron que tenía mejor no fuera a tómbola y que fuera al juzgado a decir lo que Antonio David le dijese y además decir que Antonio David había coincidido con Fidel en la casa a pesar de ser mentira. Al contármelo, mi sentimiento de terror iba creciendo, porque no me podía fiar de nadie, imagínate como estoy yo en mi casa. Después de esto deja de trabajar en mi casa, pero yo no la echo, termina yéndose y sucumbiendo a lo que en su día dijo que no, sus circunstancias cambiarían y necesitaría dinero y esta señora lo que hace es ponerse en contacto con José María Franco e ir a una revista a decirle al director de la revista que Fidel me maltrata".

Entonces, Rocío Carrasco deja claro que para que se haga esa publicación en la revista, tiene que haber una prueba sólida: "en esa revista le dicen que no pueden publicar semejante cosa si no hay una denuncia de por media y esta mujer se va al juzgado a poner la denuncia y a las dos horas se archiva, pero ya teníamos la portada".

Rocío Carrasco ese día acudió a televisión a trabajar con María Teresa Campos y asegura que: "yo ese día voy a trabajar a 'día a día' y la gente me miraba raro porque no daban crédito, en un momento dado Carmen me llama al despacho y me dice 'hay esto'. Pero en ese momento era una impotencia... lo primero que hago es llamar a Fidel y le digo lo que ha pasado. Me senté con Teresa y dije lo que creía conveniente y de ahí sale el famoso 'ojo morado'".

Y la hija de la Jurado confiesa que: "No señores no tenía el ojo morado, tenía el ojo lleno de ojera y negro. En ese momento le cuenta y le dice 'mira tiene un ojo negro' y la otra (Massiel) con la que yo he mantenido siempre una relación maravillosa porque ha sido muy amiga de mi madre, una vez más este señor utiliza a otra persona para decir lo que él quiere decir. Lo mismo que ha hecho con Raquel Mosquera, Coto Matamoros, Kiko Matamoros, Lydia Lozano".