Rocío Carrasco habla de su intento de suicido y de su hija en 'Supervivientes'

MADRID, 26 (CHANCE)

"Fue una niña muy dulce y una madre desde pequeña conmigo no lo ha sido, si lo ha sido y lo es, hoy por hoy, con su padre porque el padre le ha dado esa responsabilidad y esa carga y le ha importado muy poco que su hija se tenga que hacer responsable de él" han sido una de las reflexiones que hemos escuchado de Rocío Carrasco esta noche en su último episodio.

Rocío Carrasco ha abordado muchos de los temas que siguen causando interés y lo cierto es que ha resuelto muchas dudas. Sobre todo porque ha hablado desde la sinceridad y eso es lo que más se le está reconociendo a la hija de la más Grande. Además, también ha sacado la cara por su hija: "Lo de compararla con 'Hermano Mayor', no sé si a la sentencia se le puede llamar de 'hermano mayor', no lo sé. me molesta que lo hayan dicho, la he parido yo, pero no es culpa de nadie, solamente del padre porque le ha dado igual exponerla públicamente sabiendo lo que su hija tenía detrás y sabiendo que esa información iba a salir".

Y también ha reflexionado sobre la exposición que ha tenido Rocío Flores en televisión por culpa de su padre: "Le ha dado exactamente igual cogerla y tirarla, ponerla delante, sin importarle las consecuencias que le iban a traer a su hija. Ese buen padre... un buen padre no hace eso con sus hijos, eso no se hace porque eso iba a salir, a este ser le ha dado exactamente igual eso, no tiene corazón, no tiene conciencia, solo se importa él a sí mismo y el dinero. Si se tiene que llevar por delante la salud de su hijo, se la llevo, si tiene que poner a su hija llorando en la puerta de su casa porque supuestamente él ha sido infiel a su mujer, la pone, sin problema".

Rocío Carrasco ha hablado de la famosa contestación que dio en una rueda de prensa sobre el musical de su madre, Rocío Jurado, en la que aseguraba que no vería a su hija en 'Supervivientes' porque no lo echaba en Netflix: "No la vi en Supervivientes, te mentiría si te dijese que no he visto nada, he visto imágenes salteadas. El comentario que yo hice fue muy criticado, pero al final lo que yo quise fue guardar una compostura interna y enfrentarme a esa pregunta no es fácil, cuando digo lo de 'Netflix' es para irme por otro sitio y quitarle importancia a esa pregunta. Yo no considero que fuera un comentario desafortunado, fue un arma mía para poder abordar lo más tranquilamente posible y lo más serenamente posible esa pregunta, a lo mejor hoy se entiende".

Si hay algo que ha dejado muy claro la hija de Rocío Jurado sobre la filtración que hubo de la sentencia de maltrato de su hija es que ella en ningún caso informó a la prensa y pidió respeto para Rocío Flores: "No sé quién filtra la información de lo que ha ocurrido, yo no, mi casa no. Yo cuando lo veo se me viene el mundo abajo y lo primero que hago es llamar a una persona que considero amigo y decirle 'esto está si tienes obligación de hacerlo, hazlo como si fuerza una hija tuya'"