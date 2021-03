Rocío Carrasco habla de Ortega Cano

MADRID, 22 (CHANCE)

Mucho se ha hablado estos días sobre lo que José Ortega Cano le podía haber hecho a Rocío Carrasco para no querer saber nada de él... Hoy, en el capítulo 1 del documental de la hija de Rocío Jurado, la protagonista ha hablado un poco sobre el torero y le ha enviado una indirecta que nos ha dejado sobrecogidos porque no entendemos muy bien a qué se refiere.

Hablando de su relación sentimental con Antonio David, Rocío ha hecho alusión a su madre y al torero: "Mi madre ya se había casado con José, mucha gente conocida y yo iba a todo el mundo presentando a mi novio. Él estaba encantado. Yo ese día lloré lo indecible y en ese momento viéndola a ella feliz, yo era feliz. Ahí veníamos de que a José, meses anteriores, había sufrido una cogida donde estuvo a punto de morir".

Lo que no ha sonado del todo bien ha sido cuando la hija de la Jurado aseguraba, en pasado, que: "A José siempre le tuve muchísimo cariño y el ver que estaba bien, era emocionante, ahora los sentimientos son diferentes", pero la estocada final ha sido cuando ha confesado que la boda de su madre y Ortega Cano no fue acertada: "No creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella, pero ella lo decidió así y estaba enamorada"