Rocío Carrasco habla de Ortega Cano

MADRID, 14 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha hablado en este séptimo episodio de Ortega Cano y ha asegurado que no tiene relación con él porque ha tomado partido y está del lado de Antonio David Flores. Además ha asegurado que si no tiene relación con él es porque ella misma no quiere que esté en su vida.

Le han puesto unas imágenes en 'Salsa Rosa' en septiembre del 2003 en las que Ortega Cano entra por teléfono y acusa a Antonio David de maltrato con Rocío Carrasco y ésta, lo único que ha podido decir es que: "A José lo acojona en ese momento, ahí ya habla de maltrato porque ahí él ya sabe episodios de mi embarazo y ya sabe algunos episodios que habían ocurrido. Es la forma que él tiene de impartir terror y el miedo y de que nada se interpusiera en el camino que él quería recorrer, que era joderme la vida y ganar dinero. La vida como es que ahora son familia, no deja de herirme en el sentido de que yo a José siempre le tuve cariño y afecto. Hablo en pasado, sí. No es que no le tenga afecto, es que no quiero que pertenezca a mi vida".

Se le ha preguntado a Rocío Carrasco por la relación con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando y ha asegurado que: "Tampoco es para hablarlo ahora, los quiero mucho, pero no es para hablarlo ahora, sabes qué pasa, que sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener, siempre está en medio esta persona. Entre otras cosas, es la razón más importante por la que yo no tengo relación con mis hermanos".