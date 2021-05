Rocío Carrasco habla sobre su próximo juicio

MADRID, 19 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha intervenido esta noche en el programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y ha hablado abiertamente sobre el juicio que tendrá lugar este viernes por la denuncia que interpone Antonio David en nombre de su hijo por el supuesto impago de la pensión.

Ante este nuevo juicio, Carlota Corredera le ha preguntado qué tal está y ella ha contestado: "Estoy un poquillo nerviosa, pero bien. Está citado mi hijo para declarar porque el ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de mi hijo y como el niño ya tiene más de 18 años el que tiene que declarar es él, no el padre. El padre ya lo ha puesto en esa tesitura".

Además, Rocío Carrasco ha asegurado que en el mismo día de hoy se ha enterado que en el caso de que su hijo declare contra ella, lo haría desde Málaga: "Nos hemos enterado hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia que en el caso de que declare, declararía desde los juzgados de málaga, nos hemos enterado hace dos horas por la providencia, pero en ningún caso se nos ha pasado el escrito de la petición de la otra parte, entonces eso se recurrirá. No sabemos si se producirá".

Rocío ha explicado su 'no' declaración en la cita que tuvo hace menos de un mes, referida a este procedimiento: "Yo el día 30 de abril se me llamó para declarar y consideramos mi abogado y yo que al haber unas irregularidades procesales... nosotros hemos ido presentando recursos, todos esos recursos no han sido resueltos entonces yo a su señoría lo que le dije es que no iba a declarar, pero que estaría encantada de declarar una vez que todos esos baches estén resueltos".

Carlota Corredera le ha preguntado si es cierto que no le ha pasado la custodia a su hijo y Rocío ha preferido no contestar, pero asegura que se sabrá la verdad: "Esto va mucho más allá de una cuantía económica y se acabará sabiendo que hay detrás de todo esto. Lo estoy viviendo con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa que estamos haciendo, yo ya no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto se termine".