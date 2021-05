Rocío Carrasco hablará de la relación con su hijo David en el próximo episodio

MADRID, 9 (CHANCE)

El documental de Rocío Carrasco nos está dejando un brutal testimonio de una mujer que ha sufrido lo insufrible y que ahora quiere que se le escuche públicamente para que todo el mundo sepa lo que ha pasado durante años. Ahora es momento de que ella hable y los demás escuchemos un relato que hemos ido creando los medios de comunicación según la versión que daba su expareja en los platós de televisión.

Este miércoles se emitirá el episodio 10 y lo cierto es que estamos deseando escucharlo porque en él hablará de la relación con su hijo David, con el que no sabemos qué ha ocurrido, pero también vive en Málaga con su padre y su hermana. Lo cierto es que algunas pincelas sí que ha dado la hija de la Jurado a lo largo de esta serie, como que el padre no devolvió a su niño cuando le correspondía y desde entonces no lo ha vuelto a ver.

El vídeo del día López insiste en la necesidad de una ley de pandemias

Ayer por la noche se emitió en el 'Deluxe' el trailer de lo que oiremos el miércoles que viene en el episodio diez y lo cierto es que se nos encogió el corazón porque vemos a una Rocío Carrasco hablar desde el sufrimiento que pasó durante años y que a día de hoy sigue pasando:

"David empieza a cambiar cuando su hermana no está en casa. El padre le iba a ver al colegio cuando me tocaba a mí y le decía cosas; que le iba a llevar a grabar un disco, que le iba a llevar a la voz y que no tenía que estudiar. Veía que iba a terminar como lo otro. Un día me contó que estaba en el coche con su padre y con su hermana y que iban hablando de mí y él me defendió y le dijeron que si hablaba de mí bien, le bajaban del coche y se iba andando. Me di cuenta que había parido dos veces y no tenía ninguno de los dos".

De esta manera, el miércoles que viene escucharemos a una mujer contar por qué no mantiene ningún tipo de relación con su hijo David, después de que haya contado públicamente lo que pasó con su hija en aque 2012.