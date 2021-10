Rocío Carrasco: "Me he visto obligada a aportar el único documento que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida"

MADRID, 29 (CHANCE)

Tal y como hemos informado, Rocío Carrasco ha acudido esta mañana al Juzgado número 5 de Alcobendas para depositar los escritos íntimos de su madre tras la demanda de Gloria Camila, dispuesta a todo para que los documentos privados de Rocío Jurado no salgan a la luz en la segunda parte de la docuserie de su hermana.

Si a su llegada Rocío - muy seria y acompañada por su abogado, Javier Vasallo - prefería no hacer declaraciones sobre las acciones legales que ha tomado su hermana en su contra, abriendo una brecha insalvable entre ellas, a su salida la hija de 'La más grande' ha roto su silencio, confesando que se ha visto "obligada" a hacer lo que menos le hubiese gustado en la vida; entregar en un juzgado los manuscritos de su madre.

"La vista ha ido muy bien", ha asegurado Rocío, explicando que "al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida".

Más habladora de lo que en ella es habitual y a pesar de que ha sido Gloria Camila quien ha interpuesto la demanda requiriendo los escritos, la mujer de Fidel Albiac ha confesado estar muy "sorprendida" por "no ver aquí a Ortega Cano. Me ha sorprendido, pensaba encontrármelo aquí", ha asegurado sin explicar el por qué de su extrañeza por la ausencia del diestro, que no es quien ha tomado medidas legales contra ella.

"Tengo que deciros que había mucha insistencia porque se portaran documentos, pero ahora resulta en la vista que hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, o el documento que se ha aportado, se ha quitado del procedimiento. Lo que pasa es que no se ha quitado", ha añadido Rocío, haciendo un juego de palabras con términos legales con lo que no nos ha quedado nada claro y tras el que la hija de Rocío Jurado - sin aclarar si el manuscrito aparecerá en la segunda parte de su docuserie - ha añadido que "he dicho todo lo que tenía que decir en la sala y a su señoría y ya está, pero que me hace mucha gracia que hubiese tanta insistencia porque se aportaran y ahora ha habido mucha insistencia para que se retiraran, lo que pasa es que no se han retirado".

Asegurando que no tiene "ni idea" de si la demanda de Gloria Camila ha sido por miedo a que saliese algo comprometedor sobre la familia Mohedano, Rocío sí ha confesado que "lo que sé es que me he visto obligada a tener que aportar un documento que nunca hubiese querido".

