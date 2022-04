Rocío Carrasco, en su mejor momento, sigue sin querer saber nada de las polémicas de Antonio David

MADRID, 28 (CHANCE)

Este miércoles veíamos a Rocío Carrasco en Sevilla, pletórica ante el concierto homenaje a su madre, Rocío Jurado, y lo cierto es que el día se veía eclipsado por la entrevista que Olga Moreno concedía a la revista Semana, en la que hablaba sobre su separación con Antonio David y y lo decepcionada que está por cómo ha actuado.

Hablamos con Rocío Carrasco y nos confiesa que no espera que ningún miembro de su familia materna vaya al homenaje, eso sí, les deja la puerta abierta por si alguno quiere pasarse y disfrutar del espectáculo: "El que quiera venir, que venga, es un acto público, no tengo ningún tipo de problema" y añade: "Si quiere disfrutar y verlo, que venga".

En cuanto a si ella invitaría a alguno de ellos para que fuese a la actuación, Rocío nos asegura que: "No, no, no, ni lo voy a hacer" y confiesa que: "Tampoco es algo que me quite el sueño, tampoco me interesa". No cabe duda de que la hija de la Jurado está viviendo uno de sus mejores momentos y ahora no tiene tiempo de pensar en las desavenencias familiares.

Le preguntamos también por la situación en la que se encuentra Marta Riesco y sale del tema, asegurando que: "Es que yo no tengo nada que opinar, sobre eso, no, no es una historia que vaya conmigo" y añade: "Conmigo no va para nada" "No tengo nada que decir, he dicho antes que... bueno, el que avisa no es traidor", dejando claro que Antonio David tiene ese patrón a la hora de actuar.