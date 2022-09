Rocío Carrasco, preparada para enfrentarse a las críticas por su documental

MADRID, 5 (CHANCE)Un día muy importante para Rocío Carrasco, y es que una vez más vuelve a rendir homenaje a su madre de una manera muy especial. Acompañada de Fidel Albiac, su gran apoyo, Rocío acudía al estreno de esta nueva versión del musical en honor a Rocío Jurado.

La hija de la cantante acudía al Teatro Zorrila de Valladolid acompañada de su marido y de Anabel Dueñas, su gran amiga y protagonista del musical, dispuesta a ser una de las primeras personas en ver la obra de teatro musical en la cual ella misma ha tenido el placer de poder participar en el proceso de creación.

Arropada por una multitud de admiradores a la salida del teatro, la hija de Rocío Jurado aseguraba estar preparada para afrontar las críticas de la segunda parte de su documental 'En el nombre de Rocío', que se estrena en abierto el próximo 6 de septiembre.

La exmujer de Antonio David asegura que los nuevos episodios de su docuserie servirán para responder a las críticas que ha recibido a lo largo de los años: "Simplemente he contestado a todo lo que han dicho. Si no hubieran dicho nada, yo no hubiera dicho nada".

Defiende que no ha ido en contra de nadie, ya que solo se ha ceñido en contestar "a todo lo que se ha ido diciendo y a lo que han ido diciendo todos". Anima a Amador Mohedano a hacer su propio documental aunque afirma que no lo vería en caso de realizarse.

Rocío Carrasco se muestra tranquila y asegura que en "el documental queda todo clarísimo" respecto a la figura de Gloria Mohedano. Además, se ríe al escuchar que Raquel Mosquera le ha tachado de ser malvada: "Menos tengo que decir".

Sobre el comentario de Rosa Villacastín alegando que no hubo amor entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco, responde irónicamente: "La pobre". Prefiere no posicionarse a favor o en contra de Ana María Aldón pero no descarta tomarse algo con ella en un futuro: "Yo no me gusta que los demás hablen de mis cosas, como para hablar yo de los demás".