Rocío Carrasco reaparece, en plena guerra con los Mohedano, para poner a punto su melena

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha reaparecido, en plena guerra mediática con los Mohedano pero con poco o nada que decir sobre las comentadas entrevistas de sus tíos Gloria y Amador Mohedano hablando sobre ella. Y es que ajena a las declaraciones de su familia opinando sobre su no relación con sus hijos, la hija de Rocío Jurado sigue con su vida al lado de su inseparable Fidel Albiac. Precisamente su marido ha sido últimamente señalado por la familia materna de su mujer, y es que le culpan del distanciamiento entre madre e hijos.

Aunque no suele salir mucho para evitar así ser vista por los medios de comunicación, en esta ocasión Rocío abadonó su encierro para acudir a la peluquería, y es que horas después tendría un compromiso profesional en el programa "Lazos de Sangre", en el que colabora de vez en cuando.

Tras las declaraciones de Amador hablando sin pelos en la lengua de su sobrina, ya han surgido los rumores de una posible querella de la ex de Antonio David a su tío. Mientras que el padre de Chayo Mohedano sostiene que no le ha llegado ninguna demanda, Rosa Benito no ha tardado en avisar a su sobrina que si hacen eso, se puede liar. Quizás estas últimas palabras de su tía le hagan reflexionar a Rocío y no tome medidas legales.

Mientras tanto, la hija de Rocío Jurado sigue con su sencillo día a día, intentando pasar desapercibida. En esta ocasión hemos pillado a la madre de Rocío Flores yendo a una peluquería para poner a punto su melena. Al percatarse de la presencia de la prensa, no se peinó y salió con el pelo mojado. Cosas incomprensibles, puesto que pese a no peinarse, sí que aprovechó para ir hacer la compra en su supermercado al lado del centro de belleza.

Mientras, su inseparable Fidel esperaba en el coche para regresar juntos a casa. Para la ocasión, rocío lució un look deportivo 'total black' que combinó con zapatillas rosas. El tiempo dirá, pero de momento no existe acercamiento entre madre e hijos y Rocío intenta pasar desapercibida para los medios de comunicación, algo difícil e inevitable.

Muy tensa, Rocío guarda silencio y prefiere no pronunciarse sobre la guerra que mantiene con toda su familia, ni sobre su hija Rocío Flores, con la que sigue sin tener relación pese a las declaraciones públicas de su hija confesando lo que la echa de menos. ¡No te pierdas las imágenes más esperadas de la hija de Rocío Jurado!